Il nuovo trend? Noleggiare S23 Ultra per vedere meglio i concerti

Immaginate di andare al concerto del vostro artista preferito ma ritrovarvi troppo lontani dal palco per poterlo vedere bene: che cosa fate? Un tempo c'era chi utilizzava il binocolo, ma perché continuare a farlo quando oggi ci sono gli smartphone ad avvicinare lo sguardo al soggetto che vogliamo osservare? Ed è da questa necessità che nasce un nuovo trend: noleggiare S23 Ultra per sfruttarne il teleobiettivo periscopiale per catturare al meglio le gesta del proprio beniamino.

Vorrei ma non posso: ora è possibile noleggiare lo zoom di Samsung Galaxy S23 Ultra

La classifica degli smartphone più venduti ci conferma per l'ennesima volta che Samsung fa i suoi numeri con la fascia medio/bassa, anche perché non sono molti quelli che possono (o vogliono) spendere oltre il migliaio d'euro per acquistare Samsung Galaxy S23 Ultra. Ecco perché nelle nazioni asiatiche come Cina, Sud Corea e Thailandia (per citarne alcune) qualcuno si è inventato questo nuovo business in cui noleggiare lo smartphone a chi ne ha bisogno. Di annunci sui social asiatici ce ne sono diversi: per esempio, c'è chi lo noleggia a partire da 25€ al giorno fino a 130€ alla settimana, a fronte di un deposito di oltre 900€, documenti e foto del biglietto a cui lo si utilizzerà.

Ad oggi, i top di gamma Ultra di Samsung sono gli unici a poter vantare un teleobiettivo ottico 10x, ideale per riprendere soggetti molto distanti, a tal punto da sollevare dubbi sulla sua capacità di immortalare la Luna. E chissà che a questo punto non possa diventare un vero e proprio modello di business per le aziende, specialmente marchi come Xiaomi, OPPO, vivo, Huawei e Honor che da anni investono nella produzione di smartphone con teleobiettivi sempre più evoluti.

