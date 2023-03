Un bug di Pixel 7 impedisce di salvare le foto scattate con la fotocamera periscopica

Giusto qualche settimana fa, alcuni utenti in possesso di un Pixel 7 hanno segnalato un inspiegabile bug che, attraverso la riproduzione di uno specifico video su YouTube, mandava in crash il sistema, costringendo lo smartphone a riavviarsi. Nelle ultime ore, invece, Reddit ha cominciato a raccogliere numerose testimonianze di utenti che stanno avendo problemi con la fotocamera del dispositivo, che a quanto pare si rifiuta di salvare alcune immagini scattate con la lente periscopica.

Alcuni utenti non riescono a salvare le foto scattate con la fotocamera periscopica di Pixel 7

Ancora problemi per Google Pixel 7. Dopo il problema segnalato qualche settima fa, alcuni utenti stanno lamentando un nuovo bug che impedirebbe loro di salvare le immagini scattate con l'obiettivo periscopico di Pixel 7 e 7 Pro.

Il problema sembra verificarsi quando si tenta di scattare un'immagine ravvicinata utilizzando il flash. In alcuni casi, la fotocamera dello smartphone sembra funzionare normalmente, mentre in altri casi inspiegabilmente si rifiuta di salvare le foto. Potrete osservare con i vostri stessi occhi il tutto nel video che alleghiamo qui sotto: questo utente utilizza la lente periscopica del suo Pixel 7 per scattare alcune immagini, ma quando poi cerca di catturare l'interno del suo PC, ecco che spunta il bug.

Alcuni utenti che hanno provato ad eseguire il debug del problema hanno riferito che questo sembra essere legato alla funzione HDR, per cui il bug potrebbe essere correlato all'app Google Camera e all'algoritmo di elaborazione delle immagini, e non allo smartphone in sé. Ad ogni modo, si attende una risposta da parte di Google, e più possibilmente la risoluzione del problema.

Intanto, l'unico modo per ovviare il problema è utilizzare la lente periscopica senza attivare il flash: in alternativa, per foto più luminose, potete affidarvi alla modalità di scatto notturna di Pixel 7.

