Google Home: in arrivo un miglioramento dei controlli su Android

L'app di Google Home su Android sta per ricevere un nuovo aggiornamento che migliorerà il design e i controlli dei dispositivi collegati all'ecosistema della casa intelligente. Dopo anni dall'ultimo cambiamento radicale, gli utenti che utilizzano l'ecosistema di Google potranno presto far uso di una grafica più intuitiva per attivare e controllare la domotica.

Un redesign per semplificare l'attivazione dei dispositivi in Google Home su Android

Google ha pubblicato la nuova versione 2.67.25.1-dogfood dell'app Home per Android. Le versioni dogfood fanno riferimento ad app non pronte per il grande pubblico, ma utili a testare nuove funzioni prima del lancio ufficiale, al pari di una versione beta. In questo nuovo aggiornamento è finalmente disponibile il redesign dei controlli che potete apprezzare nell'immagine in alto.

Dopo anni di estrema semplicità, in Google Home le icone dei dispositivi diventano più accattivanti e meglio disposti all'interno della schermata. Una nuova funzione, inoltre, permette di riordinare i dispositivi in modo automatico oppure modificare a proprio piacimento la disposizione. Con un tap sarà possibile attivare e disattivare i dispositivi, mentre con un tap prolungato si accederà alla configurazione.

Questo nuovo aggiornamento dovrebbe essere disponibile con la versione QPR3 di Android 13, come parte del prossimo Feature Drop in arrivo sugli smartphone Pixel a giugno. Possibile, quindi, che il rilascio del nuovo aggiornamento di Android e della nuova app Google Home possa avvenire in contemporanea.

Recentemente, l'applicazione Home ha visto l'introduzione di un telecomando virtuale in grado di comandare anche la propria Xbox Series S e Series X.

