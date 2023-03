ChatGPT è un pericolo: scienziati e Elon Musk chiedono stop temporaneo allo sviluppo

L'aumentare della popolarità delle intelligenze artificiali e l'infiammarsi della sfida in questo nuovo campo da parte delle aziende tech più importanti ha generato un grande dibattito morale e filosofico sull'utilizzo più o meno corretto che viene fatto attualmente delle IA. In una lettera aperta, una delegazione di scienziati e personalità di spicco ha chiesto a gran voce uno stop temporaneo allo sviluppo e maggiore controllo sulle intelligenze artificiali.

La sfida delle intelligenze artificiali potrebbe rappresentare un rischio per il genere umano

“I sistemi di intelligenza artificiale con la competitività umana possono rappresentare un rischio profondo per la società e l'umanità, come dimostrato dalle estensive ricerche condotte dai migliori laboratori di IA” si legge nella lettera aperta firmata da personalità come Elon Musk e Steve Wozniak, co-fondatore di Apple.

“Le IA avanzate possono rappresentare un profondo cambiamento nella storia della vita sulla Terra e dovrebbero essere pianificate e gestite con parsimonia e risorse adeguate. Sfortunatamente, questo non sta succedendo e si laboratori per le intelligenze artificiali si sono chiuse a riccio in una gara fuori controllo per chi sviluppa la mente artificiale più potente“, secondo gli scienziati queste IA potrebbero sfuggire al controllo dei loro creatori che non le comprendono appieno e per questo motivo chiedono uno stop temporaneo ed una riflessione approfondita sull'argomento.

Il testo integrale della lettera aperta, che al momento della stesura di questo articolo conta la bellezza di 1123 illustri firme, può essere letto sul sito ufficiale.

