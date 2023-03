Recensione Teclast T50: display 2K e in un tablet a meno di 200 euro

Cosa ci fareste con un tablet Android? Perché è questa la domanda principale alla quale rispondere prima di acquistare un prodotto del genere. E le macro-possibilità sono due: ci si lavora o ci si gioca, puntando molto sulle prestazioni, oppure ci si naviga e si guardano le serie TV in streaming. Certo, ci sarebbero tante altre possibilità, ma nella stragrande maggioranza dei casi, i “gruppi di utenza” sono questi.

E, ve lo dico subito, qualora faceste parte del primo gruppo, non dovreste pensare di acquistare un tablet come il Teclast T50: se avete bisogno di prestazioni, puntate ad un iPad o ad un tablet Samsung o Lenovo di fascia alta.

Ma se invece vi riconoscete nella seconda tipologia di utenti, allora con il suo display 2K, la possibilità di connettersi alla rete cellulare (anche in dual-sim), uno spessore molto ridotto ed un prezzo scontato che su Amazon scende sotto i 190 euro, il Teclast T50 potrebbe essere la scelta giusta, al patto che si accetti l'idea di utilizzare un SoC Unisoc T618 che, come vedremo, non è di certo una scheggia in quanto a velocità.

Recensione Teclast T50: tablet Android economico, con display 2K e connessione cellulare

Design e materiali

Il nuovo arrivato del brand cinese si pome come una sorta di via di mezzo tra il modello T40 Pro e la versione T40 Plus, mutuando vari aspetti del design, come lo spessore molto ridotto che dai 9.2 millimetri del T40 Pro passa a 7.9 millimetri. È quindi un prodotto molto sottile che, grazie anche al peso di 537 grammi, non è certo una piuma, ma è ben bilanciato per poter essere utilizzato senza troppi sforzi sia in verticale che in orizzontale.

Purtroppo, rispetto alla serie T40, è rimasta invariata anche la componente tasti e predisposizioni: Teclast T50, infatti, integra sulla cornice più corta a sinistra il tasto di accensione e bilanciere del volume e il connettore Type-C per la ricarica. Il lato destro è completamente libero, mentre sulla parte superiore è presente il carrello per la scheda SIM ed una Micro SD oltre che due speaker stereo che si aggiungono agli altri due presenti lungo il lato inferiore.

E dico purtroppo perché trovo molto scomoda l'idea di aver posizionato l'ingresso USB-C sulla stessa cornice del bilanciere del volume: avrebbe avuto più senso, in termini di comodità, posizionarlo nell'altra cornice, oppure avere i tasti di controllo sul lato più lungo del tablet.

Buona l'idea di realizzare un dispositivo così economico dotato di una scocca in alluminio e 4 speaker, un po' meno il fatto che questi quattro altoparlanti non spiccano in quanto a qualità e che neppure sul Teclast T50 il brand abbia integrato l'ingresso per le cuffie da 3.5mm: sia chiaro, io non sono un fan delle cuffie cablate, ma sono dell'idea che chiunque acquisti un prodotto in questa fascia di prezzo, potrebbe voler utilizzare degli auricolari con il cavo senza impazzire con le TWS.

Display

Il protagonista fondamentale del Teclast T50 è lo schermo, ed è anche la caratteristica che più lo riesce a dirigere verso una particolare fetta d'utenza. Il pannello utilizzato è un IPS con una diagonale da 11” ed una risoluzione QHD+ (o 2K) di 2000 x 1200 pixel ed una luminosità. Buona l'idea di utilizzare la tecnologia TDDI per integrare la superficie touch nella struttura stessa del pannello, una cosa non scontata per un tablet così economico, che non solo lo rende più sottile ma anche più responsivo al tocco.

È un pannello compatibile anche con la gestione T-Colour 2.0, che garantisce immagini ben bilanciate, saturate al punto giusto e con una buona densità di pixel per pollice. Ma oltre ai vantaggi hardware del pannello, quelli di Teclast hanno integrato una vasta gamma di impostazioni personalizzate con le quali sarà possibile bilanciarne praticamente tutti i dettagli.

Insomma, per un utilizzo quotidiano le prestazioni di questo pannello sono notevoli, soprattutto se paragonate a quelle degli schermi della stragrande maggioranza dei competitor nella fascia di prezzo. Il Teclast T50 è un tablet perfetto per l'intrattenimento, ma anche per la lettura: quando si imposta il tema scuro, l'effetto è molto simile a quello di un foglio di carta.

Hardware e prestazioni

Teclast T50 è animato da un chipset ormai sempreverde, ossia l'Unisoc T618: si tratta di una soluzione parecchio utilizzata nell'ambito low budget. Il SoC è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD) e, andiamo dritti al sodo: è un processore molto economico, pensato per dispositivi economici, con il quale ci si potranno svolgere le attività quotidiane più comuni (come web browsing, email, streaming) e null'altro.

Per questo non perderemo troppo tempo neppure ad analizzare i risultati dei benchmark perché, come ho detto in apertura, il Teclast T50 non è un prodotto che nasce per chi ha bisogno di prestazioni.

È certificato Widewine L1, quindi permette lo streaming al massimo della risoluzione con tutte le piattaforme più comuni ma, ad esempio, dal punto di vista del gaming non aspettatevi nulla di particolare: il tablet si comporta bene con i titoli entry-level, del calibro di Fruit Ninja, Candy Crush e robe simili; sfruttarlo con Call Of Duty (e affini) ci costringerebbe comunque a giocare con dettagli grafici medio-bassi.

Per quanto riguarda l'aspetto connettività, il Teclast T50 è dotato di un modulo 4G (eventualmente anche Dual-SIM, ma a scapito della MicroSD) che consente di navigare su Internet e effettuare chiamate. La stabilità del segnale è buona, anche se il modem non è tra i più veloci mai visti su un tablet. Inoltre, è possibile registrare le chiamate se necessario e dispone anche di giroscopio, GPS e sensore di prossimità.

Fotocamera

Ci focalizzeremo poco anche sulle fotocamere, che continuano ad essere uno dei fattori che più viene trascurato dai produttori di tablet, soprattutto economici. E questo Teclast T50 non fa certo eccezione: la fotocamera principale passa ora a 20 megapixel mentre quella frontale continua ad essere da 8 megapixel, ed entrambe garantiscono prestazioni nella media della fascia di mercato, senza alcuno spicco di sorta.

Insomma, non utilizzerete di certo questo Teclast T50 per scattare le foto delle vostre vacanze, ma lo utilizzerete molto per le videochiamate: anche se soffre un pochino in condizioni di scarsa luminosità, grazie al field of view piuttosto ampio, le prestazioni generali in videochiamata con la fotocamera frontale del tablet saranno più che sufficienti.

Software

Ad animare Teclast T50 ci pensa poi Android 12, che arriva praticamente pulito da ogni personalizzazione. L'esperienza è in tutta sostanza quasi come una “Pixel experience”, ed è una cosa decisamente positiva: senza GUI invasive, l'OS di Google è decisamente più leggero e nonostante le prestazioni non proprio elevate dell'Unisoc, sul Teclast T50 va particolarmente bene.

Certo, non aspettatevi transizioni fulminee o un multitasking in grado di gestire decine di app aperte, ma nell'utilizzo di tutti i giorni l'interfaccia grafica di questo tablet è molto piacevole da utilizzare, è stabile ed è praticamente priva di lag e bug.

E sono cose non scontate per un tablet Android economico che costa meno di 190 euro.

Autonomia della batteria

Aumenta la capienza della batteria, rispetto a quanto abbiamo visto nella serie T40 e si passa dai “tipici” 7000 mAh a 7500 mAh. Certo, non è un upgrade incredibile, ma si possono criticare molte cose a questo tablet eccetto l'autonomia: con un utilizzo medio, il Teclast T50 è in grado di arrivare anche a 8 ore di display acceso, con la luminosità quasi al massimo.

E non è niente male, anche se la valutazione dell'autonomia di un tablet è un'operazione molto variabile, per via delle tante tipologie di utilizzo che se ne potrebbero fare: ad esempio inserendo una SIM 4G, l'autonomia scenderebbe sensibilmente.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo del Teclast T50 è di 259,99 euro ma, tramite il link in basso, potreste acquistarlo su Amazon con un coupon sconto di 70 euro, il che aumenta davvero tanto il rapporto qualità prezzo di questo prodotto.

Come ogni Teclast di questa fascia di prezzo, anche il Teclast T50 si è confermato essere una buona soluzione per chi cerca un prodotto economico ma affidabile per le operazioni semplici quotidiane e per l'intrattenimento, ma se avete bisogno di un dispositivo più “prestante”, passate pure oltre (e mettete mano al portafogli).



