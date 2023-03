DuckDuckGo annuncia DuckAssist, un nuovo strumento basato su ChatGPT

Tramite un post ufficiale il team di sviluppo di DuckDuckGo, browser famoso per la sua attenzione alla privacy, ha annunciato DuckAssistant. Si tratta di un assistente virtuale basato su ChatGPT e Wikipedia, in grado di fornire risposte alle ricerche degli utenti utilizzando un linguaggio naturale. Ormai la rivoluzione dell'AI è arrivata e sta coinvolgendo sempre più settori.

DuckDuckGo presenta DuckAssist: come funziona il nuovo “motore di ricerca” basato su ChatGPT e Wikipedia

Proprio poche ore fa abbiamo parlato di Sumplete, un'alternativa al Sudoku inventata proprio dal chatbot di OpenAI; impossibile poi non citare i 100 milioni di utenti attivi ogni giorno sul nuovo Bing. I riflettori sono puntati sull'intelligenza artificiale generativa e ormai sono coinvolti anche i principali motori di ricerca, che mirano a rivoluzionare la navigazione degli utenti offrendo risposte sempre più precise e pertinenti alle ricerche.

Questa novità ha investito anche DuckDuckGo: il celebre motore di ricerca libero e completamente votato alla privacy ha annunciato DuckAssist, il suo assistente basato su ChatGPT e Wikipedia. Disponibile in versione beta, al momento la funzione è presente solo in inglese nelle app per iOS, Android e Mac e nelle estensioni per Firefox, Chrome e Safari. In base ai risultati dei test si potrà procedere con la distribuzione su larga scala.

DuckAssist appare tramite la funzionalità Risposte Istantanee: si tratta di risposte generate tramite ChatGPT e utilizzando come risorsa Wikipedia (verranno aggiunte altre fonti successivamente). L'assistente non compare spesso e al momento non è chiaro quale tipologia di ricerca effettuare per avere una risposta tramite AI. Nel nostro caso, abbiamo utilizzato varie ricerche ma DuckAssist è intervenuto solo in un caso.

La scelta di utilizzare Wikipedia come risorsa è molto semplice: il portale viene riconosciuto come relativamente affidabile su un'ampia varietà di argomenti. Comunque il team di DuckDuckGo specifica che DuckAssist non genererà sempre risposte accurate; sicuramente ci saranno degli errori dato che si tratta di una novità, per ora solo in beta.

