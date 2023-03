KUU Yepbook è il nuovo ultrabook da 15.6″ e 16/512 GB SSD, a meno di 350€

Il mercato dei portabili ormai è pieno di alternative ma resta comunque difficile trovare un brand dal rapporto qualità prezzo equilibrato, o magari in grado di offrire qualcosina in più senza spendere cifre astronomiche. Per fortuna KUU si presenta come una valida scelta proprio grazie ai suoi laptop economici ma sempre interessanti: il modello KUU Yepbook offre uno schermo ampio, una configurazione da 16/512 GB (con SSD) e Windows 11, ad un prezzo super con codice sconto (e spedizione dall'Europa)!

Codice sconto KUU Yepbook: come risparmiare sull'acquisto del nuovo portatile da 15.6″

Il nuovo portatile KUU Yepbook è una soluzione votata alla portabilità, con un corpo leggero e abbastanza sottile. Si tratta di un portatile del peso di poco più di un 1,5 Kg, caratterizzato da una scocca metallica e un ampio schermo da 15.6″. In un settore dominato sempre più da laptop con pannelli ridotti, trovare un portatile con questa diagonale è sempre un piacere.

Lo schermo IPS è dotato di cornici ottimizzate su tre lati, ottimizzazioni del colore, filtro anti luce blu ed una risoluzione in Full HD (1920 x 12080 pixel). Il resto delle caratteristiche comprende un processore Intel Celeron N5095, 16 GB di RAM, 512 GB di storage SSD, una batteria da 34.2 Wh. Il software a bordo è Windows 11 e non mancano il WiFi Dual Band, Bluetooth e varie porte posizionate lungo la scocca.

Ciliegina sulla torta, abbiamo anche una tastiera retroilluminata (full size) ed un lettore d'impronte digitali integrato nel trackpad.

Il nuovo portatile da 15,6″ KUU Yepbook è disponibile all'acquisto su Geekbuying ed è subito in offerta con codice sconto: il prezzo scende sotto i 350€ ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Geekbuying!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il