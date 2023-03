Chat by Copy.ai è un ChatGPT più intelligente per creazione di contenuti e ricerca

Copy.ai è una nota intelligenza artificiale in grado di generare contenuti di copywriter che oggi lancia la sua versione alternativa di ChatGPT, con funzioni che lo rendono probabilmente anche più potente rispetto al prodotto di OpenAI. Chat by Copy.ai è un nuovo chatbot in grado di cercare sul web in tempo reale per creare dei contenuti più ricchi e precisi.

Un ChatGPT più potente in grado di cercare anche sul web: ecco Chat by Copy.ai

Con Chat by Copy.ai è possibile scrivere nuovi contenuti originali, riassumere pagine web, video di YouTube, articoli ed altri contenuti in forma testuale, oppure riutilizzare un precedente contenuto per un nuovo formato come un articolo trasformato in post per i social media.

Questo nuovo chatbot, inoltre, è in grado anche di ottenere informazioni su compagnie, persone e argomenti tramite la ricerca sul web con annessa citazione delle fonti utilizzate, mentre la nuova funzione di Brainstorm permette di cercare nuove idee e approcci per problemi diversi.

Chat by Copy.ai, insomma, è un ChatGPT potenziato per assolvere a quelle che sono attualmente le mancanze dell'intelligenza artificiale sviluppata da OpenAI. Il servizio è disponibile da oggi e tutti possono provarlo gratuitamente tramite il sito ufficiale. La versione Pro costa 49 dollari al mese e permette di utilizzare il Wizard per la creazione dei post, parole e progetti illimitati e 25 lingue differenti.

