Xiaomi lancia un nuovo caricatore GaN da 67W con tripla porta USB

Caricare tutti i nostri dispositivi ogni giorno diventa sempre più importante e lo sa bene Xiaomi che lancia in questi giorni un nuovo caricatore con tecnologia GaN che mette a disposizione ben tre uscite USB. Questa versione aggiornata consente di caricare un dispositivo in più contemporaneamente rispetto al passato, con l'aggiunta di una porta USB-C complementare.

Carica tutti i tuoi dispositivi alla massima velocità con il nuovo GaN Charger di Xiaomi

Il nuovo Xiaomi GaN Charger è dotato di tre uscite USB, due di tipo C ed una classica di tipo A. Il caricatore sfrutta la tecnologia a Nitruro di Gallio (GaN) che permette di mantenere le temperature basse ed una efficienza molto anche anche in un form-factor decisamente ridotto. La potenza massima erogata da questo dispositivo è di 67W.

Le porte USB-C possono erogare una potenza fino a 65W (quando è collegato un solo dispositivo), mentre grazie alla certificazione QuickCharge 3.0, la porta USB di tipo A può alimentare un dispositivo con una potenza massima di 22.5W.

La particolarità del dispositivo, inoltre, risiede nel suo design pieghevole. I pin della spina, infatti, sono pieghevoli e rientrano nel corpo del caricatore, in modo da utilizzare meno spazio ed essere meno ingombrante durante un eventuale trasporto.

Questo nuovo dispositivo è attualmente disponibile solo in Cina al prezzo di circa 20€ (149 yuan). Al momento non sappiamo se il prodotto verrà commercializzato anche sui mercati internazionali, ma in Italia è già disponibile una versione del caricatore GaN con due porte USB (C + A) da 65W al prezzo di 29.99€.

