vivo ha una nuova famiglia di auricolari in arrivo: ecco TWS A1

vivo si sta preparando ad alzare il sipario su una nuova famiglia di auricolari True Wireless Stereo. Con un post sui social, il produttore cinese ha annunciato che, presto, lancerà vivo TWS A1, la prima generazione di auricolari della nuova famiglia TWS A.

Proprio così. vivo ha appena annunciato che lancerà presto una nuova famiglia di auricolari, la TWS A, e l'A1 sarà il primo modello della serie. Al momento, non si hanno ancora informazioni sulle specifiche tecniche delle nuove cuffie, ma possiamo quantomeno ammirarne il design dal poster teaser condiviso dal produttore.

L'immagine mostra che gli auricolari saranno disponibili nelle colorazioni bianco e nero e che avranno una custodia di forma ovale, con un minuscolo LED ad indicarne lo stato della batteria. Gli auricolari saranno di tipo semi-in-ear, privi di cuscinetti in silicone, ed esteticamente sembrano essere identici ai vivo TWS Air lanciati lo scorso anno. Non si esclude l'ipotesi che la nuova serie possa sostituire quella precedente, presentando caratteristiche leggermente superiori ad un prezzo un po' più alto.

La nuova famiglia di auricolari vivo TWS A1 verrà lanciata il prossimo 25 febbraio in Cina. Al momento, non è ancora chiaro se la disponibilità sarà limitata al solo mercato cinese o se, al contrario, in futuro questi nuovi auricolari arriveranno anche in versione globale.

