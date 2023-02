Tecno Pop 7 Pro confermato: in arrivo un nuovo budget-phone per il mercato global?

Tecno alzerà presto il sipario su un nuovo smartphone. A confermarlo è stato il produttore stesso, rivelando che la prossima settimana lancerà Tecno Pop 7 Pro, un nuovo entry-level.

Tecno Pop 7 Pro debutterà la prossima settimana

Tecno si prepara al lancio in India di Pop 7 Pro, uno smartphone di fascia bassa che ha di recente debuttato nel mercato africano. Secondo le prime indiscrezioni, il dispositivo dovrebbe di base presentare le stesse caratteristiche e lo stesso design della controparte africana, mentre a cambiare potrebbero essere le colorazioni (a quanto pare, in India verranno lanciate solo due variante, di cui una è quella Blu) e la RAM/archiviazione disponibili.

Volendo dunque riassumere le caratteristiche principali di Tecno Pop 7 Pro (in Africa), citiamo la presenza di un display da 6,56″ con risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento standard, un chipset MediaTek Helio A22, un massimo di 4 GB di RAM ed una batteria da 5.000 mAh. Lato fotocamera troviamo invece un sensore esterno da 13 MP e una selfie-camera da 5 MP con flash LED.

Al momento, tuttavia, non abbiamo ancora informazioni sulla data di lancio di Tecno Pop 7 Pro in India (trampolino di lancio per un debutto globale). Dal momento in cui il produttore ha confermato che il dispositivo debutterà la prossima settimana, contiamo di saperne di più nei prossimi giorni.

