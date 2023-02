Samsung Galaxy A54 prossimo al lancio: un grande leak svela tutte le caratteristiche

Si avvicina il 2023 e, con esso, la nuova generazione di smartphone Samsung, come nel caso del prossimo Samsung Galaxy A54. Di tutti i modelli di fascia mid-range che la coreana ha nel suo catalogo, la serie A5x è forse quella più importante visto l'apprezzamento e i conseguenti numeri di vendita. Vediamo quindi quali saranno le sue novità in termini di scheda tecnica, caratteristiche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 12/02: quasi tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A54 sono state svelate da un grande leak. Trovate tutti i dettagli nelle varie sezioni dell'articolo.

Samsung Galaxy A54 in arrivo: tutto quello che sappiamo

Design e display

Le immagini trapelate in rete ci mostrano un Samsung Galaxy A54 piuttosto cambiato nell'estetica, non tanto davanti quanto dietro, dove il modulo fotografico si omologa a quello della serie S. Davanti c'è un più compatto schermo punch-hole centrale AMOLED da 6,4″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e lettore d'impronte ottico, contenuto in una scocca da 158,3 x 76,7 x 8,2 mm.

Le colorazioni previste sarebbero quattro, Nero, Bianco, Giallo e Azzurro, e rimarrebbe la certificazione IP67.

Caratteristiche e fotocamera

Nonostante Samsung stia progressivamente accantonando soluzioni proprietarie, anche su Galaxy A54 troveremmo un SoC del brand asiatico. Nello specifico l'inedito Exynos 1380 con CPU fino a 2,4 GHz, GPU Mali-G68 e supporto 5G, assieme a 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Rispetto all'Exynos 1280 del modello precedente, il nuovo SoC di Samsung raggiunge un buon 30% in più nei risultati dei test benchmark multi-core. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione interno, questo potrebbe essere portato ad 1 TB tramite microSD.

Di recente il dispositivo è apparso nel database dell'ente FCC, il quale conferma la presenza di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25W (senza caricatore in confezione).

Parlando di fotocamera, A54 avrebbe una tripla fotocamera da 50+12+5 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro, assieme a una selfie camera da 32 MP. Infine, il software dovrebbe ovviamente basarsi su Android 13 con interfaccia One UI 5.0. Altre caratteristiche includono due slot per schede SIM, WiFi 6, Bluetooth, NFC e una porta USB di tipo C.

Prezzo e data d'uscita

Non abbiamo ancora una data di presentazione per Samsung Galaxy A54, ma il debutto è previsto nel corso del Q1 2023, ad un prezzo di partenza che oscillerebbe tra 530€ e 550€ per la variante 8/128 GB, mentre quella da 8 GB/256 GB potrebbe arrivare a costare 610€. Il nuovo smartphone è stato certificato di recente dall'ente FCC: forse il debutto è fissato per il mese di febbraio o al massimo a marzo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il