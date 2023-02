Redmi Note 12, A2 e 12C: ecco i probabili prezzi in Europa

Il Mobile World Congress è proprio dietro l'angolo e sono molti gli smartphone che attendono di veder la luce. Si dice, infatti, che in questa sede Redmi possa rilasciare su scala globale gli smartphone di ben tre serie: Redmi Note 12, Redmi 12C e Redmi A2. Un leak di @SnoopyTech ha rivelato i prezzi di tutti questi dispositivi.

Attendendo Redmi Note 12, A2 e 12C, ecco i probabili prezzi

Redmi sta per alzare il sipario su un bel po' di nuovi smartphone. Beh, parlare di novità sarebbe un pelino fuori luogo dal momento in cui molti questi dispositivi sono stati già annunciati in Cina, ma una controparte global potrebbe pur sempre presentare qualche differenza.

Come anticipato, un leaker molto noto ha diffuso alcuni dettagli su Redmi Note 12, Redmi 12C e Redmi A2 che riguardano il presunto prezzo, le varianti e le opzioni di colore disponibili di questi dispositivi. Partiamo proprio dal più piccolo di casa, Redmi A2. Secondo le indiscrezioni, il dispositivo sarà disponibile in nero, blu e verde e avrà un prezzo di 112€ in alcuni mercati europei.

Per quanto riguarda Redmi 12C, il leaker ha rivelato che arriverà nelle varianti 3/32 GB, 3/64 GB e 4 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo rispettivamente di 149€, 179€ e 199€. Le colorazioni disponibili potrebbero essere grafite, verde, blu e viola.

Redmi Note 12 potrebbe debuttare in entrambe le versioni 4G e 5G. In ogni caso, i modelli avrebbero 4 GB di RAM e 128 GB di storage, verrebbero offerti nelle tonalità verde, grigio e blu, ma mentre la variante 4G avrà un prezzo di 279€, si dice che quella 5G avrà un costo di 299€.

Redmi Note 12 Pro 5G avrà, invece, 6 GB di RAM e 128 GB di storage e potrebbe costare 399€. La variante Pro+ potrebbe invece avere un costo di 499€ per il taglio 8/256 GB. Entrambi gli smartphone arriveranno nelle tonalità nero, bianco e blu.

