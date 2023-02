OPPO Find N2 Flip è il pieghevole che sfida Samsung, anche negli aggiornamenti

Sono passati solo pochi giorni dall'ingresso di OPPO nel mercato Global degli smartphone pieghevoli. Il produttore asiatico ha deciso di puntare su un dispositivo a conchiglia, andando a sfidare la serie Galaxy Find N di Samsung. Ma la battaglia non si consuma solo sul campo delle specifiche tecniche e del design ma anche su quello degli update. OPPO Find N2 Flip, infatti, offre una politica di aggiornamenti Android che rivaleggia alla grande con quella di Samsung.

OPPO Find N2 Flip: la politica di aggiornamenti è il guanto di sfida a Samsung

Durante il debutto di OPPO Find N2 Flip in versione Global (anche in Italia, ovviamente), la compagnia asiatica ha posto l'accento sulla politica di aggiornamento con una buona notizia per chi decide di puntare sul primo pieghevole internazionale del brand. Il flip phone arriva con a bordo Android 13 e la ColorOS 13 ed offre ben 4 anni di aggiornamenti (major update, quindi di Android e della ColorOS) e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Si tratta della medesima policy che Samsung riserva ad alcuni dei suoi dispositivi di punta e tra questi troviamo proprio Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Quando si tratta di update nel mondo Android, Samsung non ha rivali: tuttavia i passi avanti che stanno facendo i vari brand sono evidenti.

Nel caso di OPPO, la sua politica in genere prevede intorno ai 3 anni di major update: tuttavia nel corso del 2023 si passerà a 4 anni di aggiornamenti Android e 5 anni di patch di sicurezza per i principali modelli. Ovviamente si guarda alla serie Find X6, in arrivo quest'anno.

Siete interessati a scoprire quanti sono gli aggiornamenti offerti dai vari brand Android? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento, con un esame accurato degli update dei principali produttori di smartphone e tablet.

