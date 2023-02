Infinix Smart 7 ufficiale: super batteria da 6.000 mAh, ma niente ricarica rapida

Da Infinix arriva Smart 7, un nuovo budget phone dal look audace e una grandissima batteria da 6.000 mAh che promette un utilizzo prolungato. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo.

Infinix Smart 7: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

Infinix Smart 7 presenta un design molto originale con un motivo a onde sulla parte posteriore rivestito con spray agli ioni d'argento che dà un aspetto premium e gli conferisce un tasso antibatterico del 99%. Il dispositivo è disponibile in tre colori: Azure Blue, Emerald Green e Night Black.

Sul retro troviamo un ampio modulo fotocamera con all'interno, oltre alle lenti, anche il lettore di impronte digitali e il flash LED. Per quanto riguarda il display, il dispositivo dispone di un pannello da 6.6″ con risoluzione HD+ e notch a goccia per la fotocamera frontale.

Specifiche tecniche

Sotto il cofano, Infinix Smart 7 è alimentato dal processore Unisoc SC9863A, accompagnato da un massimo di 4 GB di RAM (e 3 GB di RAM extra) e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD. Il sistema operativo Android 12, con interfaccia personalizzata XOS 12, è preinstallato sul dispositivo.

Per quanto riguarda la fotocamera, lo smartphone dispone di una doppia fotocamera posteriore da 13 MP e obiettivo AI, mentre la fotocamera anteriore per selfie è da 5 MP.

Abbiamo poi una grandissima batteria da 6.000 mAh, che garantisce un'autonomia eccezionale e un utilizzo prolungato, ma non abbiamo la ricarica rapida. Altre caratteristiche includono il supporto dual SIM, porta USB di tipo C, dual 4G VoLTE e Bluetooth 4.2.

Infinix Smart 7 – Disponibilità e prezzo

Infinix Smart 7 è stato lanciato in India al prezzo di circa 83€ al cambio. Qui, potrà essere acquistato a partire dal prossimo 27 febbraio, mentre non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

