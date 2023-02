Alla scoperta di Red Magic 8 Pro: il teardown svela il sistema di raffreddamento

Uno degli smartphone più interessanti degli ultimi mesi è sicuramente Red Magic 8 Pro, il gaming phone di Nubia che ha conquistato un po' tutti con il suo design accattivante e le prestazioni da vero top di gamma per chi ama anche videogiocare in mobilità. Uno youtuber ha avuto la possibilità di smontarlo completamente, svelando la magia che si cela dietro questo straordinario dispositivo.

Red Magic 8 Pro smontato completamente: alla scoperta della componentistica interna

Dopo aver avuto l'occasione di eseguire uno dei suoi famosi test di resistenza, il noto YouTuber JerryRigEverything mette nuovamente Red Magic 8 Pro sotto la lente di ingrandimento con un video teardown che mette a nudo anche l'eccezionale sistema di raffreddamento dello smartphone.

Dopo aver rimosso il vetro posteriore con il calore ed una ventosa, viene svelato il sistema di illuminazione con una fila di LED RGB. Lo speaker inferiore è attaccato allo scheletro in plastica, mentre un canale in metallo funge da dissipatore di calore grazie ad una ventola da 2000 RPM. Tutta la struttura è progettata per evitare che la polveri entri nel dispositivo, ma l'acqua potrebbe aver vita estremamente facile.

Lo smartphone ha una batteria a doppia cella con connettore unico, ma potrebbe trattarsi di una variante cinese dello smartphone, dato che la ricarica rapida è da 85W invece dello standard a 65W. La scheda madre può essere rimossa tenendo sempre attaccata la fotocamera, una scelta piuttosto interessante dato che molto spesso è necessario staccare le ottiche prima di poter accedere alla motherboard.

Il video offre una panoramica davvero interessante di come Nubia abbia ingegnerizzato questo smartphone per tenere basse le temperature ed assicurare al dispositivo il massimo delle prestazione senza alcun tipo di surriscaldamento.

