Xiaomi presenta l’asciugamano definitivo per i capelli lunghi (a meno di 5€)

La piattaforma di crowdfunding della casa cinese colpisce ancora, questa volta con un accessorio per l'igiene personale, ovviamente a prezzo stracciato. Siete in cerca di un asciugamano con bottone per avvolgere i capelli lunghi con la massima cura? Allora eccovi l'ennesima soluzione targata Xiaomi YouPin, in offerta lampo su AliExpress!

Xiaomi YouPin: l'asciugamano (con bottone) per i capelli lunghi costa meno di 5€

Realizzato in microfibra e disponibile in varie colorazioni, l'asciugamano per capelli lunghi Xiaomi YouPin è una soluzione perfetta da utilizzare a casa dopo ogni shampoo, ma anche da portare in viaggio.

Si tratta di un asciugamano di dimensioni contenute, ma più che sufficienti per i capelli lunghi; è una soluzione ultra assorbente e grazie al bottone frontale e l'elastico posteriore può essere posizionato a mo di turbante in modo pratico e veloce.

L'asciugamano per capelli Xiaomi YouPin costa meno di 5€ ed è disponibile all'acquisto in offerta lampo su AliExpress: è presente anche la spedizione gratis, per il massimo risparmio!

