Arriva vivo Y53t, l’entry-level che rende il 5G più accessibile

vivo ha appena presentato in Cina un nuovo entry-level pensato per rendere il 5G molto più accessibile e permettere anche a coloro che dispongono di un budget più limitato di godere di tutti i vantaggi offerti dalle reti di quinta generazione. Ecco tutto quello che c'è da sapere su vivo Y53t.

vivo Y53t: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo entry-level

Design e specifiche tecniche

Dal punto di vista estetico, vivo Y53t è praticamente identico ad uno smartphone che il produttore ha presentato di recente, ovvero l'Y35 5G. Abbiamo, dunque, un corpo piatto con angoli arrotondati, una grande isola fotocamera con all'interno i sensori ed il flash LED, ed un display con notch a goccia per la fotocamera frontale con cornici sottili su tre lati e un mento un po' più spesso.

vivo Y35t presenta uno schermo LCD da 6.51″ con risoluzione HD+ ed è alimentato da un SoC MediaTek Dimensity 700, supportato da 4 GB o 6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di spazio di archiviazione interna UFS 2.2. Il comparto fotografico vede una doppia configurazione esterna con sensore principale da 13 MP ed una macro da 2 MP, mentre la selfie-cam è da 5 MP.

Dal punto di vista dell'autonomia, questo smartphone racchiude una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 15 W. Tra le altre caratteristiche troviamo poi connettività 5G, supporto dual-SIM, WiFi dual-band, Bluetooth 5.1, GNSS, USB Type-C e lettore di impronte digitali laterale. Infine, a bordo del dispositivo troviamo OriginOS Ocean basato su Android 13.

vivo Y53t – Disponibilità e prezzo

vivo Y53t è stato lanciato in Cina nelle colorazioni Orange Fruit e Black Truffle ad un prezzo a partire da circa 135€ per la variante 4/128 GB. Il dispositivo sarà in vendita a partire dal 9 gennaio, ma al momento non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

