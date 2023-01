Dove comprare OPPO Find N2 Flip, subito in sconto con Coupon Esclusivo

Il nuovo arrivato targato OPPO è il primo flip phone del brand cinese: un dispositivo che porta una ventata di freschezza in questo panorama, grazie ad un Secondo Display decisamente ampio. L'ultimo pieghevole top della compagnia vi tenta? E allora fatevi tentare come si deve e scoprite insieme a noi dove comprare OPPO Find N2 Flip (con un occhio al risparmio).

OPPO Find N2 Flip: dove comprare il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia

Il dispositivo presenta varie novità rispetto agli altri flip phone. Per prima cosa OPPO Find N2 Flip offre uno schermo esterno OLED da 3.26″, il più ampio della categoria. Inoltre si tratta del primo foldable con a bordo una soluzione MediaTek, ossia il Dimensity 9000+. Abbiamo poi un display interno da 6.8″ Full HD+ a 120 Hz, 4.300 mAh di batteria, ricarica da 44W ed una fotocamera da 50 + 2 MP in collaborazione con Hasselblad.

Se siete curiosi di scoprire il nuovo pieghevole prima del suo debutto Global, allora ecco dove comprare OPPO Find N2 Flip: il foldable a conchiglia debutta con un codice sconto esclusivo!

GizTop

Gli smartphone sono spediti dalla Cina con VAT Tax inclusa e spese di spedizione specificate per ogni modello. Lato software parliamo di modelli CHINA, con ROM in cinese ed inglese; il Play Store viene già preinstallato. Il prezzo per ogni dispositivo fa riferimento al taglio di memoria indicato: la cifra varia in base alla configurazione.

Bande supportate: 4G TD-LTE: B34/38/39/40/41 4G FDD-LTE: B1/2/3/4/5/8/18/19/26/28A/66 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78/n79



TradingShenzhen

Il flip phone debutta anche su TradingShenzen in tutti i tagli di memoria: ovviamente si tratta sempre della versione CN, con spedizione dalla Cina (Global Priority 16€).

In caso di coupon e offerte, oppure del debutto su altri store, aggiorneremo questa pagina con tutte le novità dedicate al primo flip phone di OPPO.

