Lenovo Legion Y700: il tablet da gaming arriverà anche Global?

Sono passati un bel po' di mesi dal lancio del tablet da gaming del brand cinese, una soluzione della gamma Legion caratterizzata da specifiche di fascia medio alta e dal prezzo accattivante. Vorreste mettere le mani su un eventuale Lenovo Legion Y700 in versione Global? Allora niente paura perché quest'ipotesi potrebbe trasformarsi presto in realtà: l'indizio principale arriva dai siti ufficiali di Lenovo!

Lenovo Legion Y700 Global avvistato sui siti ufficiali internazionali: a quando il debutto?

Il tablet da gaming di Lenovo è stato avvistato su tanti siti ufficiali del brand cinese: inizialmente è apparso nel portale indiano, ma nelle scorse ore ha fatto capolino anche nel sito di altri paesi. Tra questi troviamo luoghi decisamente lontani (come Brasile, Argentina, Perù) ma anche l'Italia, la Spagna e la Germania: si tratta di un indizio importante per il lancio di Lenovo Legion Y700 Global in Europa.

Il tablet è comparso sotto forma di pagina di supporto, ma mancano dettagli e specifiche. Inoltre, in base a quanto si evince, il debutto sarebbe previsto in Sud America, India, Europa, Corea, Hong Kong ma sarebbero escusi Nord America, Australia e Regno Unito (almeno per ora).

Non sappiamo ancora quando avverrà il lancio, ma secondo alcuni media il debutto potrebbe avvenire in occasione del CES 2023 (a gennaio). Per quanto riguarda Lenovo Legion Y700, si tratta di un tablet da gaming con display da 8.8″ in 2K e 120 Hz, mosso dallo Snapdragon 870 e dotato di tanta RAM e batteria. Se volete saperne di più date un'occhiata al nostro approfondimento dedicato. In alternativa è possibile anche comprare il tablet in versione CN grazie ad alcuni store online.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il