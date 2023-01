TCL Ion X è lo smartphone del ritorno al passato

Ormai quasi tutti gli smartphone attuali sono dotati di batterie non rimovibili: per sostituire un'unità è necessario smontare il terminale, un lavoro da svolgere con estrema attenzione (dedicato agli utenti più esperti o ai professionisti). TCL Ion X fa un tuffo nel passato: un budget phone dal prezzo accessibile, con specifiche basilari ed una pratica batteria da togliere senza sforzo.

TCL Ion X: tutto quello che c'è da sapere | Design, specifiche tecniche e prezzo

Il nuovo entry level targato TCL sembra davvero arrivare da un altro tempo. Il design frontale è “vecchio stile”, con uno schermo LCD da 6″ con risoluzione HD+ e due cornici spesse nella parte superiore ed inferiore. In alto trovano spazio la capsula auricolare e la selfie camera da 5 MP. Il retro, realizzato con una scocca in plastica, presenta una fotocamera da 13 MP con flash LED.

Il cuore di TCL Ion X è il chipset Helio G25 di MediaTek, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage; presente all'appello uno slot per microSD fino a 512 GB. La batteria è un'unità da 3.000 mAh: come anticipato anche in apertura, può essere rimossa senza problemi semplicemente togliendo la cover posteriore.

Un'altra caratteristica immancabile per un dispositivo del passato è senza dubbio l'ingresso mini-jack da 3,5 mm per le cuffie. Il resto del pacchetto comprende il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.1 ed una porta Type-C per la ricarica e il trasferimento dati; la connettività è solo 4G LTE.

Il prezzo del nuovo TCL Ion X è di soli 119$, ossia circa 109€ al cambio attuale; il dispositivo è stato lanciato negli USA tramite operatore.

