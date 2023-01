Gorilla Glass Victus 2: il debutto sarà con la serie Galaxy S23

Sono anni che Samsung collabora con Corning per essere la prima a montare i suoi vetri protettivi, e lo stesso accadrà fra Gorilla Glass Victus 2 e la serie Samsung Galaxy S23. Nel 2013, fu Samsung Galaxy S4 il primo ad avere protezione Gorilla Glass 3, a cui seguì Galaxy Alpha con Gorilla Glass 4, Note 7 con Gorilla Glass 5, S10 con Gorilla Glass 6, Note 20 Ultra con Victus e infine S22 con Victus+. Lo stesso è accaduto con Z Fold 3 e Z Flip 3, i primi a usare Gorilla Glass DX per proteggere il vetro delle fotocamere; ma anche in ambito smartwatch, dove Gorilla Glass SR+ ha debuttato su Gear S3 e Glass DX+ su Galaxy Watch.

La serie Samsung Galaxy S23 sarà la prima ad avere il Gorilla Glass Victus 2

La tecnologia Gorilla Glass Victus 2 è stata annunciata a fine 2022, una nuova versione del vetro protettivo sviluppato da Corning, la cui novità è quella di resistere alle cadute da un metro di altezza sul cemento e da due metri sull'asfalto, mantenendo la stessa resistenza ai graffi; inoltre, Corning ha realizzato questi nuovi vetri con una media del 22% di materiale riciclato.

Si prevede quindi che il tris composto da Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra (di cui sappiamo già tutto) saranno i primi smartphone a montare vetro Gorilla Glass Victus 2, sia davanti che dietro. Nell'attesa di scoprirli ufficialmente, vi consigliamo di leggere l'approfondimento sull'interessante storia di Corning.

