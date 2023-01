Samsung Odyssey Neo G7: il primo monitor piatto da gioco con tecnologia Mini-LED

Samsung ha lanciato l'Odyssey Neo G7 da 43″, il primo monitor da gaming piatto con tecnologia Mini-LED, per una qualità delle immagini iperrealistica ed un'esperienza di gioco super personalizzata.

Samsung Odyssey Neo G7: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Samsung Odyssey Neo G7 è il primo monitor da gaming piatto Mini-LED dell'azienda. Il pannello da 43″ offre una risoluzione 4K ed offre supporto all'HDR10+ per una qualità delle immagini superiore, con neri più intensi, una gamma cromatica più ampia e scene ricche di dettaglio, anche in quegli ambienti di gioco più ombrosi.

Il display offre una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta di 1 ms per un gameplay fluido e reattivo ed è dotato di una tecnologia anti-riflesso che riduce al minimo il riflesso di un qualsiasi elemento che possa disturbare le immagini di gioco.

Samsung Odyssey Neo G7 presenta poi una serie di funzionalità che permettono di personalizzare l'intera esperienza di gioco e adattare determinate impostazioni alle proprie esigenze: ad esempio, è possibile regolare le dimensioni (scegliendo tra 43″ e 20″), la posizione e persino il rapporto dello schermo.

Con Samsung Game Bar, invece, è possibile modificare rapidamente alcune opzioni di gioco senza uscire dalla schermata: si possono modificare gli FPS, le proporzioni, l'alta gamma dinamica (HDR), la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), il tempo di risposta e abilitare la modalità Game Picture.

Oltre ciò, il monitor offre acceso a Samsung Gaming Hub, una piattaforma che offre accesso immediato alle librerie di Xbox e NVIDIA GeForce NOW; e Smart Hub, per trasformare il monitor in TV smart e accedere ad app come Amazon Prime Video, Netflix e YouTube.

Samsung Odyssey Neo G7 – Disponibilità e prezzo

Samsung Odyssey Neo G7 sarà disponibile a livello globale dal primo trimestre dell'anno. Non appena verrà rilasciato in Italia, aggiorneremo questo articolo.

