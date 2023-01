Vuoi provare l’ultimo SoC Qualcomm? Arriva lo Snapdragon Insiders Access

Dopo essersi concentrata sulla produzione esclusiva dei chipset, da qualche anno Qualcomm ha deciso di creare la linea Snapdragon Insiders, cioè degli smartphone creati per dare massimo sfogo alle sue tecnologie migliori. Per ora esiste un solo smartphone, cioè l'ASUS Snapdragon Insiders, ma l'impressione è che stia per arrivare un nuovo modello vista l'apertura del programma Snapdragon Insiders Access.

Qualcomm lancia il programma Snapdragon Insiders Access per gli amanti dell'hardware

Chi non avrebbe voglia di avere fra le mani uno smartphone dotato di tutte le tecnologie Qualcomm più all'avanguardia? È a questo che serve lo Snapdragon Insiders Access, iniziativa lanciata da Qualcomm per permettere alla sua community di poterlo fare. L'idea del chipmaker è quella di selezionare content creator tech emergenti e dargli modo di essere fra i primi a provare i nuovi dispositivi Snapdragon Insiders realizzati dai produttori partner Android; non solo, perché essere selezionati significa anche accedere agli eventi dedicati e alla formazione sulla creazione di contenuti da parte di famosi influencer.

Purtroppo, per il momento lo Snapdragon Insiders Access è limitato ai soli Stati Uniti, e non è dato sapere se Qualcomm deciderà di espanderlo anche al resto del mondo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il