Tablet OLED sempre più diffusi: “merito” della pandemia

Era il 2011 quando venne presentato il primo tablet della storia dotato di schermo OLED: era il Galaxy Tab 7.7, presentato da Samsung alla fiera berlinese di IFA 2011. Da allora, la tecnologia OLED ha preso sempre più nel mercato degli smartphone, ma non si può dire lo stesso per quello dei tablet, dove per anni la più economica tecnologia LCD ha mantenuto la maggioranza. Il trend sta iniziando a invertirsi, però, e a dimostrarlo è l'ultima analisi pubblicata da Counterpoint Research.

La tecnologia OLED sta prendendo piede nel mercato dei tablet

Nonostante Samsung sia da oltre 10 anni che utilizza i suoi pannelli OLED sulla sua gamma di tablet, le altre aziende non hanno voluto fare lo stesso. Soprattutto Apple, che nel 2010 inaugurò quella serie iPad campione di vendite ma che finora ha utilizzato solo e unicamente schermi di tipo TFT e IPS LCD. Se invece si parla di Huawei, c'è voluto qualche anno ma a partire dal 2021 ha adottato la tecnologia OLED a bordo della famiglia MatePad Pro. Per non parlare di Lenovo, molto esperta in ambito informatico e adeguatasi anch'essa al nuovo corso dei tablet con schermi OLED.

Da quando il mondo si è trovato costretto a casa per via della pandemia, la popolazione globale ha riscoperta la voglia dei tablet, che negli ultimi anni hanno goduto di un boost delle vendite, per quanto possa starsi rivelando un fuoco di paglia. Per quanto i pannelli OLED rimangano ancora quelli più costosi, il divario con quelli di tipo LCD si sta sempre più riducendo, convincendo i produttori a implementarli sui propri tablet; inoltre, il famigerato fenomeno del burn-in è stato progressivamente rivolto dall'evoluzione della filiera produttiva.

Se fino al 2021 il mercato dei tablet era composto dal 94% di modelli LCD e da solo il 6% di modelli OLED, nel corso del 2022 le percentuali sono passate al 92% e all'8%. Per esempio, negli scorsi mesi abbiamo assistito al lancio di vari modelli OLED, come nel caso della serie Samsung Galaxy Tab S8, ASUS VivoBook 13 Slate OLED, Huawei MatePad Pro 11 2022 e Lenovo Tab P11 Pro Gen 2. Ma secondo le previsioni di Counterpoint Research, ci sarà un ulteriore aumento al 15% nel 2024, cioè quando Apple lancerà il suo primo iPad OLED e quando Samsung perderà il suo quasi-monopolio del settore dei tablet OLED, in favore di una crescita anche dei competitor Lenovo, Huawei ed ASUS.

