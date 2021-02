Il tablet è un dispositivo che l'utente ama o odia, senza mezze misure. Questo perché ci sono prodotti che raggiungono picchi molto alti, ma anche altri che è meglio lasciar perdere a prescindere. Ma a ben vedere le classifiche di vendite dei tablet, nessuna sorpresa arriva dai produttori più prolifici, come Apple e Huawei, che si dimostrano sempre sul pezzo.

Apple leader nelle vendite tablet nel Mondo e in Cina, Huawei insegue e Lenovo cresce

Stando al rapporto IDC, sia nel mercato Global che nel mercato Cina, Apple è riuscita a prendersi il primato in entrambi i casi. Ad inseguire c'è Huawei che è nella Top 3 con Samsung in tutto il mondo ed al secondo posto in patria, facendo registrare una crescita (seppur piccola) su scala annua.

Il colosso cinese ha fatto registrare infatti un incremento dell'11.8% in Cina e l'8.5% su scala Globale. A segnare però numeri altisonanti è stata sicuramente Lenovo, che nel 2020 è riuscita ad ottenere un'importante crescita del 66.4% su scala mondiale e addirittura un 120% nell'ultimo trimestre dell'anno appena concluso.

Teoricamente, Huawei non corre alcun rischio in patria in termine di vendite, ma nel mondo il calo nell'ultimo periodo c'è stato e bisogna guardare al fatto che i competitor come Samsung e appunto Lenovo possano macinare terreno importante, restando però sempre dietro ad Apple. Questo, ovviamente, Xiaomi permettendo se il lancio del tablet in arrivo dovesse andare bene.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu