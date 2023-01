Questi raffinati orecchini NOVA H1 sono in realtà dei potenti auricolari wireless di classe

All'esterno, dei bellissimi e preziosi orecchini con perle di acqua dolce; all'interno, invece, una sofisticata tecnologia di suono bidirezionale che trasforma questi gioielli in potenti auricolari wireless, per un'esperienza audio-voce di qualità e anti ficcanaso. Stiamo parlando degli orecchini-auricolari Nova H1, uno dei prodotti sicuramente più innovativi presentati al CES.

Non è tutto oro quel che luccica: quando degli orecchini si trasformano in potenti dispositivi tecnologici

Si chiamano Nova H1 e sono i primi orecchini-auricolari al mondo, in grado di trasmettere il suono dalla perla all'orecchio grazie alla tecnologia Directional Sound proprietaria. Disponibili in argento o in oro, sia nella versione a clip che in quella a bottone per una tenuta più salda, questi orecchini, oltre ad essere molto fini e ad impreziosire il volto con dettagli di un'eleganza senza tempo – quali le perle, appunto – nascondono una sofisticata tecnologia che riproduce un audio dettagliato e al tempo stesso permette di non perdere il contatto con il mondo circostante, lasciando l'orecchio libero.

Rispetto agli auricolari a conduzione ossea, le Nova H1 si comportano più come dei piccoli altoparlanti che trasmettono il suono verso il condotto uditivo, evitando la diffusione in direzioni diverse e assicurando che nessuno, oltre la persona che sta indossando gli orecchini, possa in qualche modo ascoltare il suono proveniente dagli auricolari.

Compatibili sia con dispositivi Android che con dispositivi iOS, con questi orecchini-auricolari potete riprodurre musica ed effettuare chiamate telefoniche di qualità (abbiamo ben quattro microfoni in tutto) e in totale sicurezza, grazie alla tecnologia di suono bidirezionale brevettata da NOVA. Sul retro della clip placcata in oro o in argento c'è anche un pulsante di controllo per la gestione delle chiamate, della riproduzione musicale o per l'attivazione dell'assistente vocale.

Per quanto riguarda l'autonomia, l'azienda garantisce fino a 14 ore di riproduzione musicale con custodia di ricarica e di un basso consumo energetico. L'unica pecca, purtroppo, è il prezzo, decisamente elevato rispetto altre soluzioni presenti sul mercato nonostante qui si punti all'innovazione: parliamo di un prodotto che viene commercializzato in Italia al prezzo di 695€.

