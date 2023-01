Questo gadget Xiaomi YouPin sterilizza frutta e verdura, per una pulizia profonda

I gadget di Xiaomi YouPin non smettono mai di stupire: si tratta spesso di prodotti “minori”, dedicati alle attività quotidiane più disparate. Nonostante ciò, in molte occasioni ci siamo trovati di fronte ad accessori utilissimi e perfetti per arricchire la nostra collezione di prodotti del brand cinese o dei suoi partner. La proposta di oggi ci porta dritto dritto in cucina: lo sterilizzatore per frutta e verdura Xiaoda arriva da Xiaomi YouPin e viene proposto ad un prezzo niente male grazie ad un nuovo codice sconto!

Lo sterilizzatore per frutta e verdura Xiaomi Xiaoda è l'alleato perfetto per la massima igiene

Il piccolo gadget Xiaoda, brand attivo su Xiaomi YouPin e che conosciamo decisamente bene, permette di igienizzare in modo profondo frutta e verdura, così da avere sempre cibi sani. Il funzionamento è semplicissimo e si basa sull'elettrolisi dell'acqua per rimovere vari agenti inquinanti e pesticidi. Il dispositivo integra una batteria capiente (da 4.400 mAh), ricaricabile tramite aggancio magnetico, ed offre l'impermeabilità di tipo IPX7 per un utilizzo in tutta sicurezza.

Lo sterilizzatore per frutta e verdura targato Xiaoda arriva da Xiaomi YouPin ma è disponibile anche per noi occidentali grazie alla nuova offerta con codice sconto di Geekbuying: il dispositivo viene spedito dalla Cina, ad una cifra praticamente irrisoria.

