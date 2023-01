A distanza di mesi dal debutto in patria, finalmente si comincia a parlare del lancio internazionale di Moto Edge 40 Pro, il prossimo top di gamma di Motorola per l'Europa: in queste ore sono trapelate immagini leak, ma anche tanti dettagli sulle specifiche e indiscrezioni sul possibile prezzo alle nostre latitudini.

Moto Edge 40 Pro si avvicina: immagini, specifiche e prezzo per l'Europa

Moto X40

Partiamo subito con chiarire che Moto Edge 40 Pro sarà un rebrand di Moto X40, dispositivo lanciato in Cina a dicembre. Il flagship con Snapdragon 8 Gen 2 targato Motorola arriverà anche da noi e in base a quanto trapelato non ci saranno differenze. Le immagini leak mostrano le stesse colorazioni della variante cinese, ossia una versione con scocca blu ed una con una cover posteriore nera.

Moto Edge 40 Pro

Il lancio del top di gamma in Europa non è stato ancora confermato, ma è plausibile che la presentazione possa avvenire a stretto giro, durante il MWC 2023 di Barcellona (quindi tra il 27 febbraio e il 2 marzo).

Moto Edge 40 Pro

Per quanto riguarda le specifiche ritroveremo il chipset di punta di Qualcomm, uno schermo OLED curvo da 6.67″ Full HD+ a 165 Hz, una fotocamera da 50 + 50 + 12 MP con OIS e teleobiettivo, una selfie camera da 60 MP e ben 125W di ricarica (anche wireless ma da 15W).

Il prezzo di vendita di Motorola Moto Edge 40 Pro in Europa dovrebbe essere di 850€ per la sola versione da 12/256 GB.

