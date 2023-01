Fast Pair: il setup dei nuovi smartphone diventa più comodo

Da quando è stato introdotto da Google, Fast Pair ha semplificato molto l'abbinamento degli accessori Bluetooth, e a breve questa funzione sarà estesa anche al setup dei nuovi smartphone. Come scoperto analizzando l'ultima versione dell'app Google Play Services ha permesso di scoprire l'aggiunta di nuove stringhe software che anticipano l'aggiunta di una nuova e utilissima funzionalità.

Il team Android aggiorna Fast Pair e lo rende ancora più versatile con gli smartphone

Con Fast Pair, basta avvicinare allo smartphone uno smartwatch Wear OS o delle cuffie TWS compatibili per far sì che sullo schermo appaia subito una schermata di pairing; in questo modo, l'utente basta che clicchi su “Connetti” per abbinare i due dispositivi, senza dover girovagare fra i menu e semplificando di molto l'operazione. E secondo le nuove stringhe dell'app Google, il supporto Fast Pair sta per essere esteso anche agli smartphone Android. Questo significa che, quando si acquista un nuovo smartphone, basta avvicinarlo a quello che già si possiede per far sì che venga rilevato automaticamente e iniziare il trasferimento dei dati dal vecchio al nuovo telefono.

Se vi chiedete quale sarà il primo smartphone ad avere questa novità di Android, il leak svela che sarà la serie Samsung Galaxy S23, in arrivo fra pochissimi giorni; è quindi probabile che Google stia aspettando l'evento Unpacked di Samsung per fare anche il suo, di annuncio. Anche perché negli scorsi giorni abbiamo scoperto che Google sta lavorando per allargare il supporto Fast Pair anche a stylus e smart tag e che sta per lanciare il suo rivale dell'AirTag di Apple.

