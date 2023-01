Garmin: arriva l’app ECG, ecco come funziona

Garmin si è finalmente decisa a rilasciare l'app che permetterà agli utenti in possesso di un suo smartwatch di eseguire elettrocardiogramma in trenta secondi e rilevare eventuali segni di fibrillazione atriale.

Garmin lancia l'app per eseguire elettrocardiogramma con lo smartwatch

Garmin ha finalmente lanciato l'app ECG, che permette agli utenti di tenere traccia del proprio ritmo cardiaco e verificare la presenza di segni di fibrillazione atriale (AFib). L'app in questione ha ottenuto l'approvazione della Food and Drug Administration, una branca del dipartimento della salute americano che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici.

Al momento, tuttavia, l'unico smartwatch Garmin che sembra supportare la nuova applicazione è il Venu 2 Plus. Inoltre, per ora l'app è disponibile solamente negli Stati Uniti, ma il produttore ha già riferito di voler estendere il supporto per più dispositivi in futuro e che il rilascio includerà anche altri mercati, ma questi piani richiedono un'approvazione normativa.

L'app ECG di Garmin richiede che il firmware dello smartwatch sia aggiornato alla versione 11.21 o successiva, e che l'app Garming Connect sia invece aggiornata almeno alla versione 4.62.

Come utilizzare l'app ECG di Garmin

Come anticipato, l'app ECG di Garmin è attualmente supportata dal solo Venu 2 Plus. Per poterla utilizzare, occorre completare la configurazione dell'app attraverso Garmin Connect. Al termine della configurazione, sarà possibile effettuare un elettrocardiogramma utilizzando l'app ECG con lo smartwatch. Per eseguirlo correttamente, bastano pochi semplici passi:

Avviate l'app ECG sullo smartwatch e seguite le istruzioni sullo schermo.

Sedetevi e state comodi, appoggiate il braccio e il polso su un tavolo e rimanete fermi.

Posizionate il pollice e l'indice sull'anello di metallo intorno al quadrante per avviare una registrazione.

Tenete le dita in questa posizione e rimanete fermi per l'intera durata della registrazione (30 secondi).

Al termine della registrazione, il risultato dell'app ECG vi verrà mostrato direttamente sullo smartwatch.

Ricordiamo, tuttavia, che al momento l'app è stata resa disponibile per i soli utenti degli Stati Uniti, nonostante Garmin Venu 2 Plus sia disponibile anche in altri mercati, compreso quello italiano. Non si esclude, dunque, la possibilità che l'app ECG di Garmin possa in futuro debuttare anche qui.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il