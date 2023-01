Microsoft down: problemi per Outlook, OneDrive, Microsoft 365, Teams e Bing

Dopo il caso di Virgilio e Libero Mail, nella mattinata odierna ci sono problemi anche per la piattaforma di Microsoft. Nelle ultime ore, praticamente tutti i servizi basati sul cloud del colosso di Mountain View stanno dando problemi agli utenti nel mondo, impedendo l'accesso ad app e siti vari. Fra questi ci sono ovviamente Azure e tutte le piattaforme annesse, come Outlook e OneDrive, ma anche Bing, Teams e Microsoft 365.

Molte piattaforme cloud di Microsoft non vanno, da Outlook a OneDrive

Ecco il comunicato ufficiale di Azure:

“A partire dalle 07:05 UTC del 25 gennaio 2023, i clienti potrebbero riscontrare problemi con la connettività di rete, che si manifestano come latenza di rete e/o timeout quando tentano di connettersi alle aree pubbliche di Azure, nonché ad altri servizi Microsoft tra cui M365, PowerBI. Abbiamo determinato che il problema di connettività di rete si sta verificando con i dispositivi su Microsoft Wide Area Network (WAN). Ciò influisce sulla connettività tra i client su Internet ad Azure, nonché sulla connettività tra i servizi nei data center e sulle connessioni ExpressRoute. Il problema sta causando un impatto a ondate, con picchi ogni 30 minuti circa. Abbiamo identificato un recente aggiornamento WAN come probabile causa sottostante e abbiamo preso provvedimenti per eseguire il rollback di questo aggiornamento. La nostra ultima telemetria mostra segni di ripresa in più regioni e servizi e stiamo continuando a monitorare attivamente la situazione.”

