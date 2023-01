Una ricerca condotta da alcuni esperti di settore ha messo in evidenza alcune criticità legate all'utilizzo di ChatGPT. Se da un lato questa IA può aiutare nella scrittura di contenuti creativi, può anche essere utilizzata dai malintenzionati per creare codice malevolo da sfruttare per frodi o phishing.

ChatGPT è uno strumento, ma anche un'arma: gli hacker lo stanno già sfruttando

Check Point Research (CPR), la divisione Threat Intelligence di Check Point Software, ha condotto una ricerca dimostrando come gli hacker possano utilizzare ChatGPT di OpenAI per eseguire attacchi di phishing oppure intrusioni con codice malevolo.

Questa IA, infatti, è si in grado di creare testo e seguire le conversazioni, ma può essere sfruttata anche per creare e-mail false oppure file dannosi per attacchi di hacking mirati. CPR, in questo studio, ha chiesto a ChatGPT di impersonare una società di hosting, creare una mail di phishing ed allegare un file Excel malevolo tramite codice VBA: l'intelligenza artificiale ha portato a termine tutti i compiti richiesti, creando un vero e proprio attacco hacker pronto ad essere lanciato.

Un esempio di codice malevolo nascosto in un file Excel creato da ChatGPT

La ricerca evidenzia come gli hacker non abbiano perso tempo e abbiamo fin da subito deciso di sfruttare ChatGPT per i propri interessi: sui forum underground, infatti, vengono già condivise e vendute strategie per phishing e creazione di malware attraverso l'intelligenza artificiale di OpenAI.

Per esempio, un utente è stato in grado di far creare all'intelligenza artificiale uno script in Python in grado di essere utilizzato come strumento per la criptazione multi-livello, mentre un secondo utente è stato in grado di realizzare un intero marketplace per il dark web utilizzando l'assistenza di ChatGPT.

La possibilità che OpenAI metta un freno a tutto questo, posizionando dei paletti come avvenuto per violenza e terrorismo, sono molto alte per fortuna. Bisognerà attendere però che lo sviluppo dell'intelligenza artificiale segua il naturale processo di implementazione delle nuove funzioni.

Tra le aziende più interessate in ChatGPT sembra esserci anche Microsoft, che secondo le ultime indiscrezione starebbe preparando un investimento monstre per sfidare Google con l'implementazione in Bing.

