MIUI 14: scarica gli sfondi ufficiali (anche animati)

Come potete vedere nella mia prova della MIUI 14, le varie novità estetiche includono anche i nuovi sfondi che il team di sviluppatori Xiaomi ha aggiunto nella nuova edizione del firmware. Ogni aggiornamento che si rispetti porta con sé nuove immagini wallpaper che rispecchino la sua impronta estetica, e la MIUI 14 non manca di farlo.

Volete un assaggio ufficiale della MIUI 14? Scarica gli sfondi ufficiali di Xiaomi

Per il momento, la MIUI 14 è ufficialmente presente soltanto a bordo di pochissimi modelli, in particolare Xiaomi 13 e 13 Pro su cui è pre-installata. Se avete uno dei vari smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, con questo articolo potete scoprire se e quando l'aggiornamento verrà rilasciato anche a bordo del vostro modello. Nell'attesa che ciò avvenga, ma anche se siete possessori di smartphone di altri brand che non siano Xiaomi, potete utilizzare questi sfondi per dare una rinfrescata grafica al vostro telefono.

Dentro l'archivio che trovate a fine articolo sono presenti 66 sfondi statici con risoluzione Full HD+, perlopiù 1.080 x 2.400 pixel, e divisi in 6 categorie: Cicli di Luce, Luce Vitrea, Geometria dell'Ombra, Texture Naturale, Curve, Cristallizzazione, Smalto Colorato e Macaron. Ci sono poi 7 sfondi animati nella categoria Cicli di Luce, sopra potete vederne un esempio.

Scarica gli sfondi ufficiali della MIUI 14

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il