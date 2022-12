Windows 10 e Office da soli 6€: è tempo delle offerte di Natale di GoDeal24!

A partire dal 10 gennaio 2023 terminerà il supporto a Win8.1 e non ci saranno più aggiornamenti da parte di Microsoft (nemmeno per quanto riguarda la sicurezza). Inoltre anche Chrome ha confermato che abbandonerà il supporto a Win7 e Win8.1 nel corso del prossimo anno. A questo punto è necessario procedere il più rapidamente possibile con l'aggiornamento ad una versione più recente del sistema operativo. È arrivato il momento di passare a Windows 10 e l'occasione perfetta ci viene presentata da GoDeal24 con le nuove offerte di Natale!

GoDeal24 ti fa risparmiare su Windows 10, Office e tanto altro: ecco le offerte di Natale

Anziché affidarsi a versioni di Windows prese da internet (che possono contenere malware e virus) perché non scegliere una licenza a vita senza spendere una fortuna? Basta pochissimo per passare a Windows con la promozione Christmas Sale di GoDeal24: si parte da soli 6.12€ per Windows 10 Pro, con il bundle dedicato a due PC; se preferite una sola licenza il prezzo è di 7.25€, ancora una volta una cifra super accessibile per beneficiare a vita del sistema di Microsoft.

Oltre a Windows sono presenti offerte anche sul pacchetto Office e su altri strumenti per computer. Dopo aver acquistato il prodotto che preferisci, non dovrai far altro che scaricarlo dal sito ufficiale del software scelto ed utilizzare il codice di attivazione. Niente ingombri fisici, nessun rischio di virus e l'assistenza 24/7 di GoDeal24 per restare sempre soddisfatti!

Tutte le offerte per Windows 10 a vita

Tutte le offerte sul pacchetto Office

Ci sono anche le offerte Office per Mac!

Bundle ed offerte con codice sconto su Office e Windows

Qui trovate vari bundle ed offerte dedicate sia a Windows che ad Office: per ottenere lo sconto indicato è necessario utilizzare il coupon che vi segnaliamo.

Per tante altre offerte vi rimandiamo poi al sito ufficiale di GoDeal24.

Altri software per computer

Per tanti altri software vi rimandiamo poi alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale di GoDeal24: date un'occhiata se siete in cerca di altri tool!

Metodi di pagamento

Per quanto riguarda i metodi di pagamento presenti su GoDeal24, niente paura: sono previsti tutti i principali, senza alcun problema. Una volta che avrete scelto i prodotti che preferite, basterà proseguire al checkout come ospiti oppure effettuando la registrazione (creando un account).

Nelle informazioni di pagamento è possibile selezionare il metodo preferito: selezionate l'opzione Cwalletco dalla sezione “Payment Information” cliccando “Continue”.

Da qui, bisogna selezionare “Order Review” e poi “Place Order”, che ci porterà su “Choose Payment Method” e infine cliccare su “Process Order”.

Fatto questo, si aprirà la pagina dei metodi di pagamento, dove potrete scegliere PayPal o altri metodi.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il