Xiaomi 12 Lite: fotocamera promossa con riserva da DxOMark

Quando si parla di DxOMark spesso e volentieri si parla di camera phone, ma è altrettanto interessante quando il protagonista è uno smartphone come Xiaomi 12 Lite. Per quanto pregiati, i top di gamma rappresentano una porzione minore del mercato, mentre modelli più economici come questi sono scelte più diffuse sul mercato. E dopo aver parlato di Mi 11 Lite 5G di scorsa generazione, vediamo come si comporta la fotocamera dell'ultimo modello.

Il team DxOMark dà la sua valutazione sulla fotocamera di DxOMark

Partiamo come sempre parlando dell'hardware fotografico di Xiaomi 12 Lite:

Primario 26 mm da 108 MP f/1.9, sensore da 1/1.52″, pixel da 0.7 µm, PDAF

f/1.9, sensore da 1/1.52″, pixel da 0.7 µm, PDAF Ultra-grandangolare da 8 MP f/2.2, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm, FoV da 120°

f/2.2, sensore da 1/4.0″, pixel da 1.12 µm, FoV da 120° Macro da 2 MP f/2.4

Rispetto a Mi 11 Lite 5G è quasi paradossale che Xiaomi 12 Lite sia tecnicamente inferiore sotto alcuni aspetti, per esempio l'utilizzo dello Snapdragon 778G anziché lo Snap 780G o il sensore macro che scende da 5 a 2 MP. Ma è anche verso che il sensore primario sale da 64 a 108 MP, grazie al quale lo smartphone è in grado di catturare foto con esposizione accurata, colori e bilanciamento del bianco ben riprodotti. Allo stesso tempo, la messa a fuoco è migliorabile e, anche se la riduzione del rumore non è marcata, quando c'è poca luce si nota un basso livello nei dettagli, oltre a un motion blur presente. Inoltre, ci sono problemi occasionali di ghosting, artefatti cromatici e gli scatti in modalità bokeh hanno spesso una sfocatura innaturale.

Per quanto riguarda i video, la videocamera di Xiaomi 12 Lite restituisce una resa cromatica precisa e transizioni fluide, ma soffre della presenza di rumore, gamma dinamica ridotta e differenza di nitidezza fra i frame catturati.

Ecco come rimane invariata la classifica top 10 dei migliori camera phone secondo DxOMark:

149 – Huawei Mate 50 Pro 147 – Google Pixel 7 Pro, Honor Magic 4 Ultimate 146 – Apple iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 143 – Huawei P50 Pro 141 – Xiaomi Mi 11 Ultra, Apple iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max 140 – Google Pixel 7 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Xiaomi 12S Ultra 135 – Huawei Mate 40 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) 134 – Google Pixel 6 Pro, vivo X70 Pro+

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il