Telegram 9.3: arrivano le foto profilo personalizzate per i contatti e media nascosti

Per augurare a tutti un felice anno nuovo, Telegram ha pubblicato in queste ore il nuovo aggiornamento 9.3 per la celebre app di messaggistica istantanea. Le novità sono diverse e per la prima volta sarà possibile personalizzare l'immagine del profilo dei nostri contatti.

Telegram 9.3.0: tutte le novità del nuovo aggiornamento

L'aggiornamento 9.3.0 di Telegram è disponibile da oggi su iOS e Android, con l'introduzione di una funzione molto richiesta da parte degli utenti. Grazie a questo nuovo update, infatti, è possibile scegliere un'immagine personalizzata durante la modifica dei contatti che sarà visibile solamente per noi. Una funzione utile a personalizzare l'esperienza d'uso, ma anche a nascondere eventualmente la reale identità di un contatto.

Tra le altre novità troviamo anche i nuovi strumenti di disegno e testo: l'editor di Telegram infatti è stato completamente riprogettato. I nuovi strumenti di disegno cambiano dinamicamente la larghezza in base alla velocità di disegno e attenuano automaticamente le linee. Inoltre è possibile utilizzare il nuovo strumento sfocatura per oscurare parti dell'immagine per eliminare i dati sensibili.

La formattazione spoiler adesso supporta anche i media nascosti: in questo modo è possibile offuscare automaticamente un'immagine o un video in modo da non mostrare direttamente il contenuto al nostro interlocutore, che deciderà se rimuovere lo spoiler o meno.

La nuova modalità “Zero utilizzo archivio” permette a Telegram di occupare quasi spazio zero sul nostro dispositivo. Grazie alle nuove impostazioni di autorimozione, infatti, è possibile eliminare automaticamente i media scaricati per recuperarli in seguito sul cloud.

Ecco gli altri cambiamenti introdotti da Telegram 9.3.0:

Foto del profilo pubbliche

Possibilità di nascondere i membri di un gruppo

Nuove animazioni per Android

Nuove emoji animate ed interattive

Come al solito il nuovo aggiornamento è già disponibile al download per tutti:

