Cerchi un drone per imparare a volare? Questo costa solo 16€!

Hai sempre desiderato imparare a far volare un drone, ma sei spaventato dai costi eccessivi anche per le versione entry-level? Questo drone in offerta grazie ad un codice sconto su Banggood è l'ideale per iniziare a fare praticare spendendo davvero pochissimo.

LSRC GT2PRO è il drone perfetto per imparare a volare: pratico ed economico

LSRC GT2PRO è un piccolo drone quadcopter con batteria da 1800 mAh in grado di assicurare almeno 20 minuti di volo continuativo. Il motore 716 è in grado di spingere il drone fino ad uno distanza di 150 metri, anche grazie al telecomando incluso nella confezione.

La versione in sconto non comprende la fotocamera per la riprese aeree, è quindi da considerarsi un semplice drone con cui far pratica per imparare a volare e prendere dimestichezza con i controlli aerei.

LSRC GT2PRO è disponibile su Banggood al prezzo di 16€ (selezionando le opzioni Senza fotocamera e una batteria), grazie al codice sconto che trovate qui sotto.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

