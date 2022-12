Recensione BlitzMax BM-WA4: la cassa BT portatile da 30W con microfono integrato

BlitzWolf ha portato sul mercato la nuova cassa Bluetooth BlitzMax BM-WA4: un potente speaker da 30 W con bassi profondi ed una funzionalità che raramente troviamo su questo genere di prodotti: un microfono integrato per l'utilizzo durante le chiamate e la possibilità di attivare l'assistente vocale. Scoprite insieme a noi tutte le funzionalità!

Recensione BlitzMax BM-WA4

Design e materiali

BlitzMax BM-WA4 è una cassa robusta, compatta e ben costruita: con una dimensione di 24 x 10 x 8.5 centimetri ed un peso di circa 900 grammi. Non leggerissima, ma comunque trasportabile con facilità durante le nostre gite fuori porta. La pecca dei materiali utilizzati, riscontrabile fin dal primo momento, è la parte gommata che trattiene davvero tanto le ditate. In men che non si dica troverete le vostre impronte digitali stampate sullo speaker, ma con un semplice passata con un panno per gli occhiali (per esempio) tornerà subito pulito.

Sulla parte superiore della cassa troviamo sei diversi pulsanti fisici, dedicati allo spegnimento e l'accensione, la modalità per i bassi e i comandi per la riproduzione. L'ultimo pulsante, con l'icona del microfono, ci permette di attivare l'assistente vocale collegato al nostro dispositivo (es. Assistant o Siri) con una singola pressione.

Il dispositivo è certificato IPX6, quindi è particolarmente resistente agli urti e alle cadute, oltre a poter resistere senza problemi anche gli schizzi d'acqua.

Suono e funzionalità

Questo speaker può essere accoppiato ad un solo dispositivo per volta tramite Bluetooth 5.0, e qualora doveste voler cambiare smartphone associato dovrete prima effettuare la disconnessione dal precedente. Un sistema leggermente anacronistico, visto che i prodotti Bluetooth di nuova generazione consentono di passare da un dispositivo all'altro in modo estremamente rapido.

Una volta accoppiata, però, BlitzMax BM-WA4 darà il meglio di sé: la potenza dei 30W si scatenerà tutta al massimo volume, dando vita ad una vera e propria festa musicale. Abbiamo provato diversi brani per diverse ore, nessuno hai mai perso qualità o fedeltà musicale.

Premendo il pulsante “M” sulla parte superiore dello speaker è possibile variare la modalità di riproduzione: la prima per una sonorità bilanciata, la seconda per esaltare le vocalità ed una terza per dare più profondità ai bassi. In base al tipo di contenuto che state ascoltando vi consigliamo di provare sempre ad adattare la modalità migliore, per una resa musicale davvero eccezionale.

Una delle funzionalità peculiari di questa cassa è la dotazione di un microfono da poter sfruttare in più modi. Per esempio, è possibile effettuare chiamate e inviare messaggi vocali, ma anche attivare l'assistente vocale senza dover necessariamente prendere in mano lo smartphone. Funzione molto utile anche se si usa lo speaker connesso ad un PC, per partecipare a videoconferenze di lavoro.

Oltre alla connessione Bluetooth, BlitzMax BM-WA4 può essere collegata ai dispositivi compatibili anche tramite USB-C e jack audio da 3.5 millimetri, oltre a riprodurre file musicali collegando una scheda microSD.

Autonomia della batteria

Lo speaker è dotato di una batteria da 4000 mAh che garantisce un'autonomia di quasi 18 ore in riproduzione musicale (con volume al 50%), oppure quasi 19 ore in modalità chiamata (con volume al 70%). I tempi di ricarica, tuttavia, non sono brevi: per una ricarica completa del dispositivo bisognerà infatti attendere quasi 3 ore.

BlitzMax BM-WA4 – Considerazioni finali e prezzo

BlitzWolf propone BlitzMax BM-WA4 al prezzo di 59.99€ su Amazon, cifra perfettamente in linea con quelle che sono le funzionalità e le grandi capacità musicali di questa cassa. Grazie allo sconto del 20% disponibile attualmente, la cassa può essere vostra al prezzi di 47.99€. A questa cifra, se avete bisogno di uno speaker da portare sempre con voi per rallegrare le gite fuori porta, non ci sono dubbi: è il prodotto da acquistare!

