ENGWE X26 è la fat bike premium per affrontare strade impossibili

Le bici elettriche sono diventate delle compagne insostituibili per la mobilità green: gli spostamenti in città sono più economici e pratici grazie a questi veicoli, ma il loro utilizzo si spinge anche oltre. ENGWE X26 è la nuova fat bike del brand cinese, un modello premium pensato appositamente per gli ambienti più “selvaggi”, disponibile in offerta lancio con codice sconto e spedizione EU!

ENGWE X26 debutta su Banggood: la fat bike top è subito in offerta con codice sconto

A differenza delle bici elettriche da città, i modelli fat sono pensati per strade non asfaltate: si tratta di soluzioni adatte anche per escursioni e gite fuori porta, all'insegna dell'avventura e dell'attività fisica. Se anche voi amate trascorrere pomeriggi o intere giornate esplorando la natura e viaggiando per le strade più impervie, allora ENGWE X26 è la bici che fa al caso vostro.

Grazie al potente motore da 1000W (fino ad un massimo di 1200W, in realtà) nessun strada è un problema: ovviamente la velocità massima è di 25 Km/h, ma è possibile affrontare salite e percorsi ostici senza sforzo. I pneumatici da 26×4″ sono pensati appositamente per le strade meno comode, mentre il robusto telaio in lega di alluminio, le triple sospensioni e i freni a disco idraulici consentono di viaggiare in tutta sicurezza e con relax.

La doppia batteria da 19.2 Ah + 10 Ah offre un'autonomi a fino a 120/150 Km (in base al tipo di utilizzo). Non mancano un cambio Shimano ad 8 velocità, le luci frontale e posteriore ed un pratico display per visualizzare i vari parametri.

La nuova fat bike ENGWE X26 debutta su Banggood ed è già in offerta: è presente un codice sconto dedicato e c'è anche la spedizione gratis direttamente dall'Europa.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il