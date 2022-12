Risparmia sui regali tech con i nuovi Coupon AliExpress: fino al 90% di sconto!

Il tempo dei regali di Natale è giunto, specialmente per quanto riguarda le occasioni in salsa tech: AliExpress ha lanciato una nuova promozione con tantissime offerte e vari coupon per risparmiare. Affrettatevi perché l'iniziativa durerà solo per pochi giorni!

Coupon AliExpress: l'occasione giusta per risparmiare sui tuoi regali di Natale tech

Come ogni anni, il mese di dicembre è quello dedicato agli acquisti di Natale, tra regali ed addobbi: ovviamente si passa in rassegna il web e i negozi in cerca delle offerte più vantaggiose. Tutte le principali piattaforme sono pronte a dire la loro, sfidandosi a colpi di sconti! Lo store AliExpress ha lanciato un'iniziativa per risparmiare su tanti accessori tech: le offerte riguardano i migliori brand e di certo è un'occasione ghiotta per i regali di Natale (o per un regalino per sé stessi).

L'evento termina alle ore 9:00 del 10 dicembre: nella pagina dedicata sono presenti i prodotti in promo, con sconti fino al 90%. I vantaggi non finiscono qui: eccovi alcuni Coupon AliExpress validi sugli accessori selezionati!

Sconto di $6 su ordini sopra i $50 Coupon: BRANDC5



Sconto di $12 su ordini sopra i $100 Coupon: BRANDC12



Sconto di $18 su ordini sopra i $150 Coupon: BRANDC18



Sconto di $24 su ordini sopra i $200 Coupon: BRANDC24



Sconto di $36 su ordini sopra i $300 Coupon: BRANDC36



Anche se i codici sconto sono validi solo per i prodotti della promo, nulla vieta di provarli anche per altro: potrebbero funzionare (si tratta di un tentativo, ma a volte può capitare che i coupon siano attivi anche per il resto dei prodotti dello store o alcuni di essi).

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori occasioni ed offerte dello store cinese, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il