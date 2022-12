Se avete una o più di queste app sullo smartphone, disinstallatele subito

Ci risiamo. Nonostante i continui sforzi da parte di Google nel rendere il Play Store un servizio sempre più sicuro e affidabile, le app malware che popolano la piattaforma continuano ad essere molte. Questa volta, a segnalarcele, sono i ragazzi di Dr. Web, che hanno a tal proposito individuato una serie di malware tra i più popolari che si nascondono nelle applicazioni Android ed alcune app molto scaricate ma che si sono rivelate dannose per la sicurezza del dispositivo e dei dati personali.

Queste app per Android contengono virus, disinstallatele subito

Le tipologie di malware individuati sono diverse. Tra le più ricorrenti citiamo MobiDash, un trojan che mostra annunci molto fastidiosi e che gli sviluppatori incorporano nelle applicazioni; Spy, un trojan che è in grado di accedere al contenuto delle notifiche inviate da altre app, visualizzandolo; SecretVideoRecorder, un malware progettato per registrare video e scattare foto in background utilizzando la fotocamere dello smartphone Android.

Ma anche WapSniff, un virus pensato appositamente per intercettare i messaggi di WhatsApp, o Obfuscapk, uno strumento di offuscamento che viene utilizzato per modificare e codificare automaticamente il codice sorgente delle app Android per rendere più difficile il reverse engineering. In questo modo, i criminali informatici cercano di proteggere le app dannose dal rilevamento da parte di programmi antivirus.

Alcune delle app individuate da Dr. Web contenenti i malware di cui abbiamo appena parlato sono Fast Cleaner & Cooling Master, Volume, Music Equalizer, Bluetooth device auto connect, Driver Bluetooth & Wi-Fi & USB e TubeBox. Stiamo parlando di applicazioni molto conosciute e scaricate: TubeBox, ad esempio, conta più di 1 milione di download, così come Bluetooth device auto connect.

Se, dunque, avete una di queste app sul vostro smartphone, è super consigliato procedere immediatamente con la disinstallazione. Inoltre, se non lo avete ancora fatto, cercate di munirvi di un buon antivirus per dispositivi Android e ricordate sempre di non scaricare le applicazioni da Store di terze parti.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il