PDFgear è il tool gratuito per convertire le immagini HEIC in file PDF su Mac

Siete in possesso di un Mac ed avete inviato un'immagine HEIC ad un vostro collega che utilizza Windows ma non riesce a visualizzarla? Probabilmente, è perché il suo sistema operativo non supporta questo formato! Occorre convertirla, e quale migliore tool se non PDFgear per trasformare la vostra immagine HEIC in un file PDF? Scopriamo insieme cos'è e come utilizzare questo pratico strumento Online gratuito in questa guida!

Che cos'è PDFgear e perché conviene utilizzarlo?

Se non ne avete mai sentito parlare, sappiate che PDFgear è uno dei migliori strumenti Online per la conversione, la modifica e la gestione di file PDF. Tra i formati supportati rientra anche quello HEIC, il formato che Apple ha impostato come predefinito per l'archiviazione di immagini e che rispetto al JPG produce file di dimensioni inferiori, mantenendone la qualità originale.

Ma andiamo un po' più nello specifico: cosa si intende con HEIC? Quando scattate una foto su iPhone o iPad, l’immagine viene salvata come file HEIC. HEIC sta per High Efficiency Image Container, una variante aggiornata dell’High Efficiency Image Format (HEIF), un formato tradizionalmente utilizzato da Apple sui suoi dispositivi mobili.

In sostanza, come abbiamo già anticipato, questo formato salva le immagini con una qualità superiore rispetto al JPEG, ed utilizza anche meno spazio grazie a una tecnologia di compressione avanzata.

Il suo limite principale risiede però proprio nella compatibilità con altri sistemi operativi: ad esempio, un file HEIC non può essere aperto direttamente con il software di visualizzazione di immagini di Windows. Più nello specifico, per aprire un file HEIC in Windows, occorre essere in possesso della versione 18.09 o successiva di Windows 10 e poi installare lo strumento di supporto Estensioni di immagine HEIF.

Ma non è tutto: se volete essere certi che i file HEIC mantengano la loro funzionalità video, occorre acquistare anche lo strumento Estensioni video HEVC. Dopo aver installato tutti questi strumenti, sarà possibile aprire un file di questo tipo nell’app Foto predefinita.

E se non vogliamo passare per questo processo e installare tutti questi programmi sul PC? Convertire un'immagine HEIC in un formato PDF diventa allora un'operazione necessaria per poter visualizzarla correttamente.

Certo, il Mac offre già la possibilità di convertire un file HEIC in PDF con la funzione Anteprima, ma perché non rendere il tutto più semplice e immediato con PDFgear? Del resto, si tratta di uno strumento Online completamente gratuito e alla portata di tutti! Ecco, passo dopo passo, come convertire un'immagine HEIC in un file PDF.

Come convertire un'immagine HEIC in un file PDF con PDFgear

Aprite il browser che utilizzate sul Mac, andate sul sito ufficiale di PDFgear, selezionate il convertitore da HEIC a PDF dalla casella degli strumenti e apritelo. Trascinate e rilasciate le immagini HEIC nell'apposito box del convertitore online, o fate clic sul pulsante Scegli file per caricare manualmente qualsiasi file HEIC. Una volta che l'immagine è stata caricata correttamente, PDFgear eseguirà automaticamente la conversione al formato PDF. Attendete che il PDF venga convertito correttamente, questo processo richiede circa tre secondi. Quando viene visualizzato il pulsante blu di download, fate clic su di esso per scaricare il nuovo file PDF.

Insomma, PDFgear rende la conversione di un'immagine HEIC nel formato PDF un vero e proprio gioco da ragazzi. E volete sapere una chicca? Non dovete temere per la vostra privacy, nessuno andrà a curiosare tra i documenti che avete deciso di convertire: non appena avrete terminato di utilizzare questo tool Online, infatti, i documenti verranno automaticamente rimossi dai server di PDFgear. Inoltre, per una maggiore praticità, potete anche scegliere di scaricare gratuitamente il software sul vostro Mac, così da avere sempre tutto a portata di clic! Di seguito trovate il link al download: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

