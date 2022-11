Xiaomi lancia una nuova lavastoviglie da tavolo, piccola ma potentissima!

Da Xiaomi Mijia arriva un nuovo prodotto per la cucina: Smart Desktop Dishwasher 5 S1, una pratica lavastoviglie da tavolo pronta all’uso! Nonostante il corpo di dimensioni compatte, questo macchinario può contenere fino a 5 set di stoviglie e offre ben 7 modalità di lavaggio. Scopriamo tutti i dettagli in questo articolo!

Xiaomi Mijia Smart Desktop Dishwasher 5 S1: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Come suggerisce il nome, Xiaomi Mijia Smart Desktop Dishwasher 5 S1 è una pratica lavastoviglie da tavolo che non necessita di troppi passaggi per l’installazione. Il design è minimal, come quello di tanti altri prodotti Mijia, con un corpo di colore bianco e un pannello che mostra una serie di informazioni al centro.

Potremmo dire che il prodotto è pronto all’uso, ha una profondità di 350 mm, una larghezza di 550 mm e occupa circa 0,19 metri quadrati di spazio, per cui può trovare facilmente spazio sul piano da cucina.

Il numero cinque all’interno del nome del prodotto sta ad indicare che il dispositivo può contenere fino a 5 set di stoviglie e posate alla volta ed è dotato di diversi supporti per adattarsi a diverse forme di piatti, bicchieri, tazzine e quant’altro.

La pressione di uscita di Xiaomi Mijia Smart Desktop Dishwasher 5 S1 è di 30kPa, ed è presente anche il monitoraggio ottico della qualità dell’acqua ed un algoritmo intelligente che impiega appena 10 secondi per determinare il grado di sporco e quindi scegliere il programma di pulizia più adatto, in modo completamente automatico.

Le modalità di lavaggio sono ben sette: lavaggio intelligente (75°C), lavaggio standard (75°C), lavaggio forte (75°C), lavaggio disinfettante (75°C), lavaggio rapido (55°C ), lavaggio a risparmio energetico (56°C), autopulente (55°C) e asciugatura singola (75°C).

Oltre ciò, Xiaomi ha affermato che questa lavastoviglie da tavolo consuma fino all’85% in meno di acqua rispetto ad un lavaggio a mano e il consumo energetico di un singolo lavaggio è di 0.53 kWh. Infine, la lavastoviglie adotta un sistema di asciugatura in grado di uccidere fino al 99.9% dei batteri.

Xiaomi Mijia Smart Desktop Dishwasher 5 S1 – Disponibilità e prezzi

La lavastoviglie da tavolo Xiaomi Mijia sarà disponibile in crowdfunding in Cina a partire dal 1 Novembre 2022 al prezzo di 1.399 yuan, ovvero circa 195€ al cambio. Purtroppo, non si hanno ancora informazioni sul rilascio in altri mercati.

