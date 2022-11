WindTre Down: problemi in tutta Italia per fisso e mobile | 30 Novembre

In questi minuti arrivano segnalazioni da tutta Italia per problemi con la rete fissa e mobile di WindTre, noto operatore telefonico e gestore di servizi internet nato negli scorsi anni dalla fusione di Wind e Tre: andiamo a vedere lo stato della rete oggi, mercoledì 30 novembre.

WindTre Down: blackout per telefonia fissa, mobile e internet oggi, 30 novembre

Da alcuni minuti sembra essere completamente offline la rete di servizi dell'operatore WindTre: internet, telefonia fissa e mobile sembrano totalmente down con tantissimi utenti sparsi per l'Italia che segnalano malfunzionamenti.

Anche il centralino 159, stando ad alcune segnalazioni, sembra non essere in grado di gestire la grande mole di telefonate per il guasto, restituendo un messaggio di “Servizio non disponibile” ad ogni chiamata.

Le città più colpite dal guasto al momento sembrano essere: Roma, Perugia e Milano, seguite a ruota da Napoli, Torino e Bologna.

Attualmente non si conoscono i dettagli del guasto e non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte dell'operatore. Vi aggiorneremo non appena avremo novità.

