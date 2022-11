Samsung Galaxy A52 si aggiorna a One UI 5.0 e Android 13

Dopo una partenza in sordina, l'aggiornamento One UI 5.0 sta prendendo via via sempre più piede, e adesso porta Android 13 anche su Samsung Galaxy A52. La compagnia sud-coreana sta dimostrando di voler supportare adeguatamente il software dell'intero catalogo, non limitandosi ai soli top di gamma e pieghevoli ma anche alla fascia media. L'abbiamo visto con Galaxy A53, A33 e M52, perciò vediamo quali sono le novità introdotte su A52, che arriva così al secondo major update dopo il debutto con One UI 3 e Android 11.

One UI 5.0 e Android 13 stanno aggiornando Samsung Galaxy A52: ecco le novità

All'interno dell'aggiornamento One UI 5.0 troviamo diverse novità: nuova UI grafica, ancora più personalizzazioni, nuove Routine, widget impilabili, gesture per multitasking, più funzioni per l'ecosistema, nuove opzioni per fotocamera e galleria, tastiera ed emoji, estrazione del testo dalle immagini e altro ancora. Per conoscere il changelog completo, potete consultarlo nell'articolo dedicato.

Il roll-out dell'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per Samsung Galaxy A52 è partito in Russia, stando alle prime segnalazioni, ma dovrebbe espandersi anche in Europa nel corso di questi giorni. Per controllare se vi fosse arrivato, potete farlo andando nel menu Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il