GeekBuying comincia il countdown per il Black Friday: ecco le prime offerte!

L'appuntamento con il venerdì nero è fissato per il prossimo 25 novembre, ma le occasioni cominciano già da ora. Sono tanti gli store che hanno cominciato ad ingolosire gli utenti con le prime offerte e tra questi troviamo GeekBuying: è partito il conto alla rovescia per il Black Friday e ovviamente non possono mancare le occasioni per cominciare già a risparmiare in attesa dell'evento più importante dell'anno!

GeekBuying si prepara al Black Friday con le prime occasioni: tutti pronti per risparmiare?

Le offerte del Black Friday di GeekBuying cominciano fin da subito grazie a vari prodotti a prezzo scontato. Nella pagina principale dedicata all'evento è presente il countdown al giorno dell'evento più atteso: intano è possibile “intrattenersi” con Flash Sale e coupon, in modo da non arrivare al venerdì nero a mani vuote. Un piccolo assaggio prima del gran finale!

Dal 21 al 24 novembre ci saranno quindi tantissime occasioni per risparmiare sul meglio della tecnologia. L'evento principale per il Black Friday partirà poi il 25 novembre e continuerà fino a domenica (27). Di seguito trovate due codici sconto generici che saranno attivi dal 21 novembre.

25$ di sconto su una spesa di 350$ Coupon – GKB22BF25



10$ di sconto su una spesa di 100$ Coupon – GKB22BF10



Inoltre eccovi la pagina ufficiale dedicata all'evento: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Le migliori offerte del momento

Tra le occasioni per risparmiare in attesa del Black Friday, GeekBuying ha lanciato vari prodotti interessanti in offerta con codice sconto. Si tratta di accessori evergreen tra i più amati dagli utenti. Abbiamo, ad esempio, l'aspirapolvere senza fili Shunzao Z11 Max: si tratta di una soluzione da ben 26.000 PA con un'autonomia di 60 minuti, un corpo leggero ed un pratico display LED.

Troviamo la bici elettrica pieghevole ADO A20+, modello da città con cambio Shimano a 7 velocità, telaio in lega di alluminio, un motore da 250W e tanta autonomia.

Eccovi il resto delle offerte più golose del momento su GeekBuying, aspettando l'evento del Black Friday!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il