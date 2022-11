Qualcomm presenta Snapdragon AR2 Gen 1, il nuovo chip per occhiali AR

Qualcomm ha presentato Snapdragon AR2 Gen 1, il nuovo chip per occhiali AR con il quale il produttore intende inaugurare una nuova era di esperienze in Realtà Aumentata per il mondo reale ed il multiverso.

Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1 è il nuovo chipset per occhiali AR

Qualcomm Snapdragon AR2 Gen 1 è il nuovo chipset per occhiali AR che promette di rivoluzionare il settore, aprendo le porte ad una nuova generazione di smart glasses eleganti e super capaci.

Il chipset è composto da un processore AR che supporta fino a nove telecamere simultanee per la comprensione dell'utente e dell'ambiente; un co-processore AR, che aggrega i dati da telecamere e sensori collegati, abilitando funzionalità come il tracciamento oculare; e una piattaforma di connettività, che utilizza il sistema FastConnect 7800 e supporta la tecnologia Wi-Fi 7, che garantisce una latenza inferiore a 2 ms tra occhiali AR ed il dispositivo host.

Grazie a queste tecnologie, stando a quanto riferito dall'azienda, la nuova piattaforma è in grado di offrire prestazioni AI 2,5 volte migliori rispetto alla generazione precedente e consuma il 50% in meno di energia, per cui sarebbe il chipset ideale per gli occhiali AR con un consumo energetico inferiore a 1 W.

Qualcomm ha dichiarato di star già lavorando con alcuni produttori come Lenovo, Xiaomi, LG, Oppo, TCL, Sharp e molti altri, per realizzare i prossimi occhiali AR alimentati dallo Snapdragon AR2 Gen 1. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando potremo assistere al lancio dei primi dispositivi.

