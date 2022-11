Samsung Galaxy Watch 4 (46 mm) al miglior prezzo su Amazon: il WearOS imperdibile!

Ottime notizie per gli amanti di WearOS. La gamma di indossabili Samsung scende ad un prezzo super ed imperdibile: Samsung Galaxy Watch 4 Wi-Fi da 46 mm è acquistabile al minimo storico e l'occasione è troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Volete saperne di più? Di seguito tutte le info sull'acquisto.

Samsung Galaxy Watch 4 da 46 mm in super sconto su Amazon

Sin dal giorno del lancio i wearable di casa Samsung hanno dato agli utenti la possibilità di risparmiare sfruttando dei coupon dedicati ma, come anticipato anche in apertura, questa volta siamo di fronte al miglior prezzo di sempre, su Unieuro. Samsung Galaxy Watch 4 da 46 mm viene proposto con uno sconto top, in offerta con codice sconto.

Samsung Galaxy Watch 4 da 46 mm Wi-Fi: come risparmiare su Amazon

A questo punto non resta che passare ai fatti: come sottolineato, il Samsung Galaxy Watch 4 46 mm Wi-Fi viene proposto in offerta con coupon su Amazon. Non dovrete far altro che accedere alla pagina del prodotto e cliccare su “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo: in questo modo pagherete solo 179.5€, il miglior prezzo di sempre per il dispositivo!

E se dovesse terminare da Amazon, eccolo in sconto da Unieuro in varie versioni!

Samsung Galaxy Watch4 40mm – Black o Pink a 119,99€

o a Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm – Black o Silver a 179,55€

