Samsung festeggia in anticipo il Black Friday: bonus da 300€ e sconti del 20%!

Samsung ha lanciato in queste ore una nuova promozione dedicata al Black Friday che sarà attiva fino al 24 novembre. Grazie a questa iniziativa potremo guadagnare 300€ da spendere in prodotti della compagnia e risparmiare sull'acquisto degli smartphone più famosi.

Grazie alla nuova iniziativa “Black Samsung” dedicata al venerdì più famoso dell'anno, spendendo almeno 599€ sul sito ufficiale dell'azienda coreana potremo guadagnare un voucher da 300€ da spendere in prodotti Samsung entro marzo 2023.

Inoltre, grazie a degli interessanti codici sconto è possibile risparmiare il 20% sugli smartphone della serie S22, Z Fold 4 e Z Flip 4, oltre ad elettrodomestici e diversi prodotti di informatica.

Su tutto il catalogo di prodotti, Samsung offre anche la spedizione gratuita e la possibilità di rateizzare il pagamento con la prima rata ad aprile 2023.

Per tutte le altre offerte del Black Friday 2022, vi invitiamo a visitare la nostra pagina di approfondimento dove troverete tutte le promozioni attive al momento!

